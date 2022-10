Blaumänner schlagen das weiße Ballett

Karsten Erwig, der mit Claus Heinze das Trainerduo bildet, wollte das deutliche Ergebnis nicht schönreden: „Die Niederlage ist verdient.“ Recht hatte er. „Insbesondere bei den Standards hat man die Qualität des Gegners gesehen.“ Drei Treffer fielen auf diese Art und Weise. „Heute waren wir nicht in der Lage, den Dülmenern Paroli zu bieten“, musste er eingestehen, „die TSG war zu stark.“

Die Partie war schon früh entschieden. Tobias Hüwe (16. Minute), der Unglücksrabe, fälschte einen Fernschuss ab. Unhaltbar für Jannis Thentie, der für Nils Berding im Kasten stand. Gleich darauf wäre beinahe der Ausgleich gefallen Luca Rensing (16.) haute von der halbrechten Seite drauf, der Ball rasierte den Querbalken und sauste dann ins Aus. Pech gehabt! Besser machten es die „Blaumänner“ aus Dülmen, denn Noah Ivanovic (21.) und Abwehrchef Mario Espeter (25.) erhöhten in rascher Folge auf 2:0 und 3:0. Tobias Korte (32.), der dribbelfreudige Technicus Maximus, sorgte aus der Distanz für den glatten 4:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel ebbte die Torflut ab. Nicht wenige Zuschauer hatten befürchtet, dass die Heimmannschaft böse unter die Räder kommen würde. Jannis Thentie, der prima gehalten hat, kassierte aber nur noch eine Kirsche kurz vor Schluss, als Alexander Kock (85.) das finale 5:0 erzielte.

Die Sensation ist ausgeblieben. Karsten Erwig: „Wir hatten auch personelle Probleme.“ An ein Weiterkommen hatten lediglich Super-Optimisten geglaubt. Marius Borgert, der Mann mit der eingebauten Torgarantie, stand im Zivil am Seitenrand. Seine Muskulatur zwickte. „Ich muss noch zum Arzt“, berichtete er, „hoffentlich ist es bloß eine Zerrung und kein Muskelfaserriss.“ Jane Koschany, die Mutter von Adrin Koschany, der die Nr. 17 trug, meinte kurz und knapp: „Das war Aktion Jugend forscht!“ In der Tatt: Karsten Erwig und sein Kompagnon Claus Heinze hatten mehrere Nachwuchskräfte aufgeboten, von denen der eine oder andere auch am Sonntag gegen SuS Stadtlohn zum Einsatz kommen wird. Ob Basti Domeier (Pferdekuss) und Kai Hemsing (Ferse), die beiden altgedienten Haudegen, dann wieder fit sind, steht in den Sternen. Sicher ist, dass Erwig und Heinze weiter fehlen werden. Drei Monate nach seiner Meniskus-OP befindet sich Erwig seit zwei Wochen im Aufbautraining. Heinze droht derweil noch ein Eingriff am Kahnbeiin. 7 DJK Coesfeld-VBRS - TSG Dülmen 0:5; Tore: 0:1 Tobias Hüwe (16., ET), 0:2 Noah Ivanovic (21.), 0:3 Mario Espeter (25.), 0:4 Tobias Korte (32.), 0:5 Alexander Kock (85.)