COE-Cup geht in die zweite Auflage

An der Neuauflage gab es nach der gelungenen Premiere keine Zweifel. „Das hat alles hervorragend geklappt, auch in der Zusammenarbeit mit der DJK“, sagt Patrick Steinberg, Geschäftsführer der SG Coesfeld 06. Auch die Rückmeldungen der Gastvereine waren durchweg positiv, so dass fast alle schnell ihre erneute Zusage gegeben haben. Deshalb steht fest: Das Sommer-Vorbereitungsturnier, der COE-Cup, geht 2022 in die zweite Runde und wird vom 12. bis 23. Juli wieder im Wechsel auf den beiden Platzanlagen ausgetragen – mit der SG 06 als Titelverteidiger.

So sehen Sieger aus: Nass, aber glücklich präsentierte sich die SG Coesfeld 06 nach dem Finalsieg 2021 gegen die TSG Dülmen – das Team geht als Titelverteidiger in die zweite Auflage des COE-Cups.

Unter dem Strich gab es für die Orga-Teams der SG mit Patrick Steinberg, Heiner Eismann und Alex Tübing sowie der DJK mit Christian Lechtenberg, Hendrik Schemmer, Mark Koitka und Christian Huge nach dem Turnier 2021 nur einen Kritikpunkt: der Regen, der einen Vorrundenspieltag bei der DJK komplett weggespült und verschoben sowie das Finale bei der SG 06 zu einer sehr feuchten Angelegenheit werden lassen hat. „Ansonsten ist das eine super Lösung“, zeigt sich Christian Lechtenberg, Fußballabteilungsleiter bei der DJK, überzeugt von dem Schritt der beiden Coesfelder Clubs, nicht mehr jeweils ein eigenes Turnier auf die Beine zu stellen, bei denen sich teilweise die Gegner noch überschnitten haben. Gemeinsame Sache ist angesagt!

Am Ablauf wird nicht gerüttelt: Erneut werden zwei Vorrundengruppen gebildet, von denen eine bei der DJK im Sportzentrum West und eine bei der SG im VR-Bank Sportpark Nord ausgespielt wird. „Bis auf den SuS Stadtlohn ist das Teilnehmerfeld identisch geblieben“, freut sich Patrick Steinberg darüber, wieder viele bekannte Gesichter begrüßen zu dürfen. „Für uns ist es super, dass SF Merfeld und SC Reken wieder dabei sind“, ergänzt Lechtenberg. Da werden einige ehemalige DJK’ler auf der Anlage am Haugen Kamp ein Wiedersehen feiern. Und für die Stadtlohner wird Turo Darfeld in das Feld rücken – verbunden mit der Besonderheit, dass Christoph Klaas mit seinem neuen Club schon am ersten Spieltag zur SG 06 zurückkehrt.

Die Auslosung sieht vor, dass es die SG 06 in ihrer Gruppe neben den Darfeldern mit SW Holtwick und dem Vorjahresfinalisten TSG Dülmen zu tun bekommt. In der DJK-Gruppe sind SF Merfeld, SC Reken und Vorwärts Lette die Gegner. „Da wird eine kleine Verschiebung geben, weil wir Rücksicht auf das Schützenfest in Lette nehmen“, kündigt Steinberg an. So werden die beiden letzten Vorrundenspieltage terminlich getauscht, damit sich die Vorwärts-Kicker drei Tage lang anderen Dingen widmen können.

Wegen des Jubiläums bei der DJK, die in diesem Jahr ihr 101-jähriges Bestehen angemessen feiern möchte, finden die Halbfinals diesmal bei der SG und der Finaltag auf der DJK-Anlage statt. „Hoffentlich mit unserer Beteiligung“, lächelt Christian Lechtenberg. Und wenn sie einen Geburtstagswunsch äußern dürfen: „Ein Finale gegen die SG 06 wäre doch eine super Sache.“