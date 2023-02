Das eigene Wohnzimmer elektrisieren

Auswärts beim Titelanwärter TVA Hürth haben sie die Halle elektrisiert, nun wollen sie im eigenen Wohnzimmer daran anknüpfen. „Wenn die verletzten Spieler am Seitenrand vom ganzen Anfeuern fix und fertig sind, dann ist das etwas Besonderes“, schwärmt Udo Jeschke noch immer vom 3:2-Überraschungserfolg der Volleyballer der SG Coesfeld 06 vergangene Woche. Lange ausruhen wollen sie sich auf diese Lobeshymnen allerdings nicht. „Vielmehr wollen wir unsere Leistung bestätigen“, gibt der Trainer die Marschroute vor. Immerhin ist heute mit Telekom Post SV Bielefeld ein ähnliches Kaliber wie der TVA Hürth zu Gast. Tummeln sich die Bielefelder schließlich ebenfalls im Top-Quartett der Regionalliga-Aufstiegsrunde.

Volleyball: SG Coesfeld 06 will nach Coup gegen den TVA Hürth gegen Telekom Post SV Bielefeld nachlegen

Philipp Heuermann (r.) soll heute wieder erste Einsatzminuten sammeln. In eigener Halle wollen die SG-Volleyballer gegen Telekom Post SV Bielefeld an den Überraschungserfolg über TVA Hürth nachlegen.

Wobei sich der Kontrahent es am vergangenen Wochenende selbst schwer gemacht hat. In eigener Halle setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den FCJ Köln II. „Damit hätte wohl keiner gerechnet“, staunt Jeschke. „Aber ein gutes Zeichen für uns: Die Bielefelder sind nicht unschlagbar.“ Zumal die Coesfelder neben dem Heimvorteil ein weiteres Ass im Ärmel haben. „Wir können ohne Druck absolut befreit aufspielen und die Partie genießen“, weiß der SG-Coach. Das sieht bei den Gästen ganz anderes aus. Um sich weiter Hoffnung auf die Relegation machen zu können, ist ein Sieg in der Kreisstadt Pflicht. „Sie werden mit voller Power auftreten, vielleicht sogar mit dem Kopf durch die Wand“, prognostiziert Jeschke. Das könnte man auf Coesfelder Seite womöglich ausnutzen: „Wir haben einen guten Block. Das kommt uns entgegen.“

im Hinspiel waren sie noch mit 1:3 unterlegen, nun soll mit dem heimischen Publikum im Rücken die Revanche gelingen. „Das wird ein packendes Spiel. Wir wollen unsere Geschichte fortsetzen“, will Jeschke nicht tief stapeln. Immerhin darf er sich über die Rückkehr von Joshua Heismann freuen. „Auch Philipp Heuermann hat wieder mittrainiert und wäre bei Big Points bedingt einsatzbereit“, verrät der Trainer. Verzichten muss er allerdings weiterhin auf Thomas Wittkowski. „Das Lazarett lichtet sich zwar ein Stück weit, wir müssen aber teilweise noch etwas improvisieren“, so Jeschke.

Trotzdem: Im zweitletzten Heimspiel der Saison wollen sie die Fans noch einmal mit richtig gutem Volleyball begeistern. „Wir wollen gemeinsam ein tolles Spiel feiern und hoffen auf eine volle Hütte. Das haben sich die Jungs verdient“, kann Jeschke jedem nur einen Besuch empfehlen. Wer weiß, vielleicht gelingt so der nächste elektrisierende Coesfelder Coup. 7 Anpfiff: Heute, 20 Uhr, Halle 2 des Schulzentrums; Für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe werden Spenden gesammelt.