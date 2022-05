Das Zittern hat ein Ende

95 Minuten war Vollgas am Seitenrand angesagt. Zoui Allali gab Anweisungen, gestikulierte, ging mit jeder Faser mit. Als dann endlich der erlösende Abpfiff ertönte, schien jegliche Kraft aus ihm zu weichen. Keine Jubelsprünge, kein Gebrüll, für diesen Moment beinahe emotionslos nahm er den Triumph zur Kenntnis: Klassenerhalt! „Die vergangenen Wochen und Monate haben so viel Energie gekostet“, schüttelte er den Kopf. Während seine Spieler nach dem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg der SG Coesfeld 06 gegen die SpVgg Vreden II wild über den Platz hüpften, mutierte der Trainer zum stillen Genießer.

Dabei geriet diese Partie zu einem Spiegelbild der gesamten Saison: Die SG 06 machte es sich deutlich schwerer als nötig. Denn über weite Strecken hatte die Mannschaft ihren Gegner im Griff, ließ in der Defensive nur sehr wenig zu, belohnte sich aber vorne nicht. „Wir hätten das dritte Tor machen müssen, dann wäre es für uns deutlich entspannter geworden“, urteilte Zoui Allali, der gestern auf seinen Trainerkollegen Christoph Klaas verzichten musste. Torchancen gab es ein paar, dazu nicht gut genug ausgespielte Konter, aber es blieb eben bei diesem knappen 2:1.

Den Grundstein dazu legten die Coesfelder in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten. Einen großen Anteil am Führungstreffer durfte Stefan Thier für sich verbuchen, der sich nach einem langen Ball mit ordentlichem Körpereinsatz gegen Henrick Resing behauptete und so die Bahn freimachte für Mika Rotthäuser, der zum erlösenden 1:0 ins lange Eck traf (24.). Sechs Minuten später fiel gar das 2:0, als Mika Rotthäuser einen Freistoß an den Fünfmeterraum schlug, wo Henrik Mauermann die Kugel noch entscheidend verlängerte und SpVgg-Torwart Lennart Dillhage nicht gut aussehen ließ. „Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen“, atmete Allali durch – das aber nicht unverdient, denn das Konzept gegen einen spielstarken Gegner ging voll auf. „Wir wollten die Zweikämpfe gewinnen, das ist uns in der Mehrzahl gelungen.“

Ein bisschen Glück gehörte freilich auch dazu. Denn in der 34. Minute erzielte Raul Völkering nach einer Ecke das vermeintliche 2:1, das Schiri Daniel Kernebeck aber wegen Abseits abpfiff, bevor der Ball die Linie überschritten hatte. Allerdings war ihm entgangen, dass neben Torwart Marius Meßing auch Jan-Frederik Tendiek noch auf der Linie stand – den Fehler bemerkte er und gab ihn zu, konnte die Partie aber zwangsläufig nur mit einen Schiedsrichterball fortsetzen.

Der Anschlusstreffer fiel doch noch in der 57. Minute durch Cem Artas im Anschluss an einen Konter. Folglich setzte das Zittern wieder ein, weil Mika Rotthäuser an Lennart Dillhage scheiterte (67.) und Lucas Jacobs per indirektem Freistoß aus 17 Metern neben den Kasten zielte (81.). Hinten ließ die SG aber nur eine einzige Chance durch Hendrik Nünning zu (88.), dann war Schluss – und mit der gleichzeitigen Niederlage des ASV Ellewick klar: Die SG 06 bleibt Bezirksligist! 7 SG Coesfeld 06 – SpVgg Vreden II 2:1; Tore: 1:0 Mika Rotthäuser (24.), 2:0 Henrik Mauermann (30.), 2:1 Cem Artas (57.).