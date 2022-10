Dauerrenner in der Warteschleife

Das Gefühl, hilflos am Rand zu sitzen und nicht eingreifen zu können, fühlt sich höchst bescheiden an. „Am liebsten würde ich auf den Platz rennen“, gibt Max Meßing ehrlich zu – was sich angesichts des klobigen Spezialschuhs an seinem rechten Fuß aber kompliziert gestalten könnte. Der Defensivspieler, trotz seiner jungen Jahre einer der Leistungsträger der SG Coesfeld 06, ist zum Zuschauen verdammt. „Die Syndesmose“, zuckt er mit den Schultern. „Ich habe leider schon Winterpause.“

Rückblende: fünfter Spieltag, Auswärtspartie beim SV Lippramsdorf. 3:0 führt die SG 06 auch dank eines Doppelpacks von Max Meßing, dann nimmt das Unheil seinen Lauf – nicht nur, weil die Gastgeber noch den 3:3-Ausgleich schaffen. „Ich war schneller als mein Gegenspieler, aber er hat mich voll am Fuß erwischt“, erinnert sich der 20-Jährige. „Kein Vorwurf, das kann passieren.“ Den Schmerz drückt er weg, kann am nächsten Tag auch ganz normal laufen. Dass aber im Fuß etwas lädiert sein muss, spürt er unter der Woche und vor allem im folgenden Spiel daheim gegen Westfalia Osterwick. Meßing beißt auf die Zähne, hält 87 Minuten durch. „Aber das ging nur mit angezogener Handbremse“, schüttelt er den Kopf. Kurz vor Schluss muss er runter, und die Osterwicker nutzen die nötige Umstellung im SG-Spiel zu zwei späten Toren und dem 3:1-Auswärtssieg.

Ein MRT-Termin bringt dann die bittere Gewissheit: Neben einem lädierten Außenband ist die Syndesmose beschädigt. Das Band, das über dem Sprunggelenk das Schien- und Wadenbein zusammenhält. „Vorne ganz gerissen, hinten angerissen“, gibt er die Diagnose weiter. In einer OP in den Christophorus-Kliniken werden ihm zwei Schrauben eingesetzt, die den Heilungsprozess jetzt beschleunigen sollen.

Trotzdem ist jede Menge Geduld gefragt. Nicht einfach für einen jungen Wilden, der zum ersten Mal mit einer schwereren Verletzung auf Eis gelegt ist. „Sechs Wochen muss ich diesen Spezialschuh tragen, dann darf ich langsam mit Belastungen anfangen“, erzählt Max Meßing, der bei Vorwärts Lette das Kicken gelernt und sich im zweiten C-Jugendjahr dem SuS Stadtlohn angeschlossen hat. Noch als A-Jugendlicher schloss er sich im Sommer 2020 der SG 06 an und erkämpfte sich schnell einen Stammplatz – in der vergangenen Spielzeit 2021/22 stand er in 25 Partien auf dem Platz und sammelte hinter Lucas Jacobs, Marc Lowak und Mika Rotthäuser die meisten Einsatzminuten.

Auf diese stolze Bilanz wird er diesmal wohl nicht kommen. Die Hinrunde ist gelaufen, da macht sich der 20-Jährige, der außerhalb des Fußballs seiner Schwester Pia als erfolgreiche Siebenkämpferin die Daumen drückt, nichts vor. „Ziel war ursprünglich, noch vor Weihnachten das Comeback zu schaffen“, erzählt er. „Aber das wird sehr knapp.“

Tägliches Fitnesstraining ist nun angesagt. Und in der Winterpause, wenn die Kollegen verdientermaßen die Füße hochlegen, will er sich für den Neustart in Form bringen. Bis dahin muss er wohl oder übel am Seitenrand mitfiebern, auch morgen Abend, wenn seine SG 06 im vorgezogenen Spiel auf Tabellenführer SC Reken trifft. Nicht einfach, „aber es ist nur die Syndesmose“, sagt Max Meßing und denkt an die jüngsten Kopfverletzungen von Tim Eismann (SG 06) sowie der Torhüter Johannes Kasnatscheew (DJK) und Dante Warner (Vorwärts Epe): „Sie hat es viel schlimmer getroffen.“