Der Sommer beginnt in Coesfeld

Der Sparkassen Beachcup als Einstimmung auf Sommer, Sonne, Urlaub – eine perfekte Kombination, die in Coesfeld künftig zur festen Einrichtung werden soll. Denn auf das „Rumeiern“ bei der Terminfindung in Abstimmung mit dem Deutschen Volleyballverband wollen die Verantwortlichen der SG Coesfeld 06 ab sofort verzichten. „Wir wollen einen verlässlichen Termin am letzten Wochenende vor den Sommerferien einführen“, berichtet Philipp Heuermann. In diesem Jahr also vom 15. bis 18. Juni inklusive Firmen- und Schülercup.

Luis Henrichs baggert den Ball aus dem Sand: Der Sparkassen Beachcup der SG 06 soll künftig immer am letzten Wochenende vor den Sommerferien stattfinden, in diesem Jahr vom 15. bis 18. Juni.

Das Problem der Organisatoren lag schon häufig auf höherer Ebene. Natürlich würden sie bei der SG 06 am liebsten der Deutschen Tour aus dem Weg gehen, um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden und möglichst die besten Spieler nach Coesfeld zu holen. Häufig dauerte es aber sehr lange, bis diese Termine festgezurrt waren. „Auch im Hinblick auf unsere vielen Helfer brauchen wir frühzeitiger Planungssicherheit“, erklärt Heuermann. Folglich soll nun lange im Vorfeld klar sein, dass dieses Spektakel im Sportzentrum Süd immer wenige Tage vor Beginn der NRW-Sommerferien steigt – auch auf die Gefahr hin, mit einem größeren Turnier zu kollidieren. „Es geht aber nicht zuletzt um das Coesfelder Publikum“, betont der Volleyball-Abteilungsleiter. Und zu diesem Termin drohe vor Ort keine Kollision mit größeren Veranstaltungen beispielsweise der Fußballer oder Handballer.

Darüber hinaus wollen die SG-Organisatoren nach den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das Rahmenprogramm wieder deutlicher in den Fokus rücken. So soll am Freitag (16. 6.) die zweite Auflage des Firmencups steigen, der bei der Premiere im vergangenen Jahr bei den beteiligten Teams auf eine tolle Resonanz gestoßen ist. 2022 lag der Termin mitten in den Sommerferien, weshalb einige Firmen absagen mussten, erinnert sich Philipp Heuermann: „Diesmal wird das ein großes Event, das wir weiter ausbauen wollen.“ Gleiches gilt für den Schülercup, der schon vor Corona geplant war und mit dem am Donnerstag (15. 6.) erstmals das Beach-Wochenende eingeläutet wird. Die Rahmenbedingungen müssen noch genau gefasst werden, die Planungen unter Einbeziehung der Schulen sollen anlaufen, kündigt der Abteilungsleiter an. Am Sonntag (18. 6.) soll wieder ein Familienprogramm viele kleine und große Besucher auf die Sportanlage am Weßlings Kamp locken.

Der eigentliche Sparkassen Beachcup wird wie gewohnt am Samstag und Sonntag ausgespielt, bei der Auflage 2023 also am 17./18. Juni. „In diesem Jahr sicherlich außergewöhnlich früh, aber das wird sich ja demnächst ein Stück nach hinten schieben“, sagt Heuermann. Denn für die Coesfelder Beachvolleyball-Fans soll künftig sicher sein: Die Einstimmung auf den heißen Sommer gibt’s im Süden – im Sportzentrum Süd.