Der Topfavorit muss sich mächtig strecken

Die Euphorie und Lautstärke, mit der die Gäste unmittelbar nach der Schlusssirene diesen Auswärtssieg bejubelten, diente zugleich als dickes Kompliment für den Auftritt der DJK-Handballerinnen. Greifbar war die Erleichterung beim Tabellenführer und Topfavoriten TG Hörste, diese Auswärtshürde genommen zu haben, die die Coesfelderinnen über weite Strecken der Partie mächtig hoch geschraubt hatten. „55 Minuten lang haben wir es richtig gut gemacht“, richtete Dirk Haverkämper ein Lob an seine Damen, die nach der ersten Enttäuschung absolut stolz auf ihre Leistung sein durften. Denn sie hatten dem wahrscheinlichen Oberliga-Aufsteiger alles abverlangt, der sich erst in den Schlussminuten absetzte und mit 22:19 die beiden Punkte mitnahm.

Als Maike Dieker in der 55. Minute einen Siebenmeter versenkte und die Coesfelderinnen zum wiederholten Mal in dieser Partie ausglichen, diesmal zum 19:19, schien die große Überraschung möglich. Hektisches Treiben war angesagt auf der Bank der Gäste aus Ostwestfalen, die bislang 18 Siege bei nur einer einzigen Niederlage eingefahren hatten. Aber die TG Hörste schlug nur 20 Sekunden später mit dem 19:20 zurück – und in den verbleibenden fünf Minuten hatten die DJK-Damen keine Antwort mehr parat. „In einigen Situationen hat auch das Glück gefehlt“, stellte der Trainer fest. Die ein oder andere Entscheidung der Schiedsrichterinnen, die ihnen nicht gerade in die Karten spielte, all das summierte sich zu diesem kleinen, aber feinen Unterschied.

So blieben am Ende keine Punkte, aber eine wesentliche Erkenntnis: „Wir sind so oft in diesem Spiel zurückgekommen, das war wirklich gut.“ Tatsächlich klebten die Coesfelderinnen am Spitzenreiter wie Pattex. Ein schneller 0:3-Rückstand nach sechs Minuten brachte sie nicht aus dem Konzept, denn nur drei Minuten später schaffte Magda Hemker den Ausgleich. Vom 3:5 zum 5:5 (16.) bis hin zum 9:9-Pausenstand, sie ließen sich einfach nicht abschütteln. „In der ersten Halbzeit haben wir richtig stark gespielt“, zeigte sich Dirk Haverkämper nicht nur von der Abwehrleistung mit einer bestens aufgelegten Maike Kreikenberg im Tor begeistert. Auch im Angriff nutzten sie ihre Chancen gegen die sehr offensive Deckung der TG ordentlich.

Das wiederum gelang im zweiten Durchgang nicht mehr so konsequent. „Da haben wir vorne mehr ausgelassen und uns zwei bis drei Ballverluste erlaubt, die zu Gegenstoßtoren geführt haben“, bilanzierte der Trainer. Das 12:11 durch Carina Kreikenberg (36.) bescherte die einzige Führung im Spiel, aber Hörste antwortete mit vier Treffern in Folge zum 12:15 (40.). Die Vorentscheidung? Nein, denn beim 17:17 in der 50. Minute war der Ausgleich wieder geschafft. Kurz darauf stand es 19:19, dann aber gehörten die letzten drei Treffer dem Favoriten.

Trotz der zweiten Heimniederlage der Saison: Das war ein starker Auftritt. „Die Mädels haben nie aufgeben“, zeigte sich Haverkämper stolz. „Das zeichnet diese Mannschaft aus.“ Der Lohn bestand zwar nicht aus zwei Punkten, aber aus der Anerkennung des Publikums, das ihren DJK-Damen stehend applaudierte – während die TG Hörste diesen schwer erarbeiteten Auswärtssieg als Meilenstein auf dem Weg zum Titel ansehen durfte. 7 DJK Coesfeld – TG Hörste 19:22; Maike Kreikenberg und Jule Bömer (im Tor), Christin Thiery (4), Carina Kreikenberg (3), Lea Barthus (3), Anke Wilmer (3), Maike Dieker (3/2), Magda Hemker (2/1), Britta Reckers (1), Jette Schmedt auf der Günne, Johanna Cordes.