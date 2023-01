Die volle Ladung bis zum Sieg

Als Satz Nummer drei an die Gäste gegangen und der 1:2-Rückstand besiegelt war, zeigte sich Udo Jeschke davon überzeugt, dem Publikum die volle Ladung Volleyball bieten zu können. „Anscheinend wollte meine Mannschaft viele Ballkontakte“, zuckte er mit den Schultern. Denn vom festen Vorhaben, dieses Heimspiel gegen den VC 73 Freudenberg gewinnen zu wollen, rückten sie nicht ab – dann eben über die volle Distanz in fünf Sätzen und über 127 Minuten, bis der 3:2-Erfolg der SG Coesfeld 06 in trockenen Tüchern war.

Endlich der erste Sieg in der Aufstiegsrunde, aber einer mit vielen Höhen und Tiefen. Denn der Spielverlauf glich einer wilden Fahrt auf der Achterbahn. „Wir haben in den Aufschlägen und taktisch sicherlicher besser agiert als zuletzt, aber uns auch immer wieder individuelle Fehler erlaubt“, urteilte der Trainer. „Es ging rauf und runter.“ Rauf war die Richtung in Satz eins, in dem es den Coesfelder zur „Crunchtime“ gelang, den Turbo zu zünden: Mit sieben Punkten in Folge setzten sie sich auf 22:16 ab und nutzten den zweiten Satzball zum 25:18.

Auf der Welle ging es allerdings nicht weiter. „Vielleicht hatte es mit den Umstellungen zu tun“, spekulierte Jeschke, der den angeschlagenen Philipp Heuermann rausnahm und durch Youngster Henry Gerding ersetzte. Der machte seine Sache sehr gut, aber die SG’ler gerieten zunächst aus dem Tritt, mussten den Durchgang über 2:7 und 12:21 mit 17:25 abgeben. Der dritte Satz bot dann alle Facetten von Himmelssturm bis Höllenfahrt. Denn die Coesfelder führten durchweg, kamen über 14:11 und 23:18 beim 24:22 zu zwei Satzbällen – die sie aber vergaben, um den Durchgang noch mit 24:26 an Freudenberg abzugeben. „Ich weiß nicht, ob es so etwas wie Angst vor dem Gewinnen ist“, rätselte der Trainer. „Jedenfalls denken die Jungs in manchen Situationen zu viel nach.“

Der 1:2-Satzrückstand schien sie aber noch einmal richtig zu kitzeln. Souverän spielte sich die SG 06 durch den vierten Abschnitt, ließ über 12:9 und 21:15 bis zum 25:17 nichts anbrennen. Der Tiebreak musste die Entscheidung bringen, und der brachte die Fans endgültig an die Grenzen. Erst mussten die Gastgeber einen 5:7-Rückstand aufholen, glichen zum 12:12 aus und erarbeiteten sich beim 14:12 zwei Matchbälle – die aber ungenutzt blieben. Freudenberg besaß beim 14:15 die Chance auf den Sieg, patzte aber ebenfalls, ehe die Coesfelder mit dem vierten Matchball zum 18:16 endlich jubeln durften. „Leider haben wir den Punkt durch eine Rote Karte für den Gegner wegen Protestierens bekommen“, bedauerte Jeschke. Aber am Ende stand im Vordergrund, ein enges Spiel gewonnen zu haben: „Verdient, weil wir bis zum Ende darum gekämpft haben.“ 7 SG Coesfeld 06 – VC 73 Freudenberg 3:2 (25:18, 17:25, 24:26, 25:17, 18:16).