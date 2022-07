Duell zwischen DJK und SV zum Auftakt

Dieses Duell am 22. Mai 2022 dürfte einigen noch länger im Kopf geblieben sein. DJK empfängt SV, ein umkämpftes Aufeinandertreffen am drittletzten Spieltag der Saison 21/22 – das letztlich einen klaren Sieger hatte. Mit 7:1 setzten sich die Gescheraner in Coesfeld durch und sammelten in einer eigentlich ausgeglichenen Partie enorm wichtige Zähler für den späteren Klassenerhalt. Am 14. August kommt es zur Neuauflage. Dieses Mal als Auftakt in die Spielzeit 2022/23. Das geht aus dem nun veröffentlichten Spielplan für die neue Bezirksliga-Saison hervor.

Zwei Termine können Fans des Coesfelder Fußballs damit bereits jetzt im Terminkalender markieren: Den 4. September sowie den 5. März. Dann treffen SG 06 und DJK am vierten beziehungsweise am 21. Spieltag aufeinander. Und die Glockenstädter aus Gescher? Die bestreiten ihr Derby gegen den SuS Stadtlohn einige Wochen später am 14. (13. November) sowie am 31. Spieltag (7. Mai). Deutlich eher kommt es da zum Duell mit Aufsteiger Westfalia Osterwick. Gleich am dritten Spieltag steht das Aufeinandertreffen im Westfalia-Stadion auf dem Programm. Zwei Wochen zuvor kommt es für das Team vom Trainerduo Tobias Paschert und Mario Worms am ersten Spieltag zu einem Messen mit einem weiteren Aufsteiger. Dann ist TuS Gahlen zu Gast. Die SG Coesfeld 06 ist zum Auftakt auswärts bei Vorwärts Epe gefordert.

Enden wird die Saison am 29. Mai. Für die SG (in Stadtlohn), den SV (in Ramsdorf) und die Westfalia (in Alstätte) geht es dann jeweils auf eine letzte Auswärtsfahrt. DJK Coesfeld hingegen hat zum Saisonabschluss den SuS Concordia Flaesheim zu Gast.

Weitere interessante Begegnungen: SG Coesfeld 06 und Westfalia Osterwick treffen am sechsten (18. September) und 23. Spieltag (19. März) aufeinander. Nur jeweils zwei Spieltage später spielt die SG gegen den SV Gescher (9. Oktober und 6. April). Das Duell zwischen DJK Coesfeld und Westfalia Osterwick ist für den 27. November sowie den 14. Mai angesetzt.