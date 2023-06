Ein gelungener erster Aufschlag

Die gläserne Trophäe haben sie von Beginn an ins Auge gefasst. „Wir wollen unbedingt diesen Pokal“, sehnte sich Kamil Popinski schon vor Beginn des Halbfinales nach dem Siegerpokal. Wenig später ließ der Kapitän des Youngster-Teams der Theodor-Heuss-Realschule seinen Worten Taten folgen. Er und seine vier Mannschaftskameraden Mia Hericks, Fritz Heine, David Hansen und Henry Hambrügge setzten sich nach zwei umkämpften Sätzen gegen eine Auswahl des Nepomucenums durch. Sie sind damit der Sieger des Schüler-Cups, der in seiner ersten Auflage den diesjährigen Beachvolleyball Sparkassen Beach Premium Cup der SG Coesfeld 06 eingeläutet hat.

Entsprechend durfte die Gewinner-Mannschaft dann auch in der Folge endlich den gläsernen Pott in die Höhe strecken. Absolut verdient, wie ihr Lehrer Fabian Dasbach feststellte. „Im ganzen Turnier haben sie keinen einzigen Satz verloren“, staunte er. Im Nachhinein nicht ganz verwunderlich: Immerhin sind alle fünf als SG-Volleyballer aktiv, die 12- bis 14-jährigen Jungs bei der U18, während Mia schon bei der zweiten Mannschaft mitmischt. Sie wissen also, wie man den Ball über das Netz pfeffert. Und das hat das eingespielte Team bei ihrem Durchmarsch unter Beweis gestellt.

Doch auch abseits davon ging es bei bestem Wetter heiß her im Coesfelder Sand des Sportzentrums Süd. Insgesamt zwölf Mixed-Teams vom Heriburg, Nepomucenum und der Theodor-Heuss-Realschule wirbelten diesen mächtig auf. „So wie die sich hier ins Zeug legen, ist das bestimmt einer ihrer besten Schultage des Jahres“, konnte sich Organisator Philipp Heuermann ein Grinsen nicht verkneifen. Angesichts des strahlenden Sonnenscheins, der tollen Atmosphäre und der packenden Ballwechsel konnte er für das Schüler-Cup-Debüt ohnehin ein mehr als positives Fazit ziehen. „Die Schulen haben sich wirklich super eingebracht und dabei geholfen, das Event auf diese Art und Weise auf die Beine zu stellen“, betonte der Abteilungsleiter der SG-Volleyballer. So streiften neben zahlreichen Schülerinnen und Schülern auch einige Lehrer und Schulhelfer durch den Sand, die in der Rolle als Schiedsrichter eine mehr als ordentliche Figur machten. Unter anderem mit von der Partie waren da Ocean Potthoff, Lehrerin am Nepomucenum und Akteurin bei den ersten SG-Volleyballdamen, sowie Fabian Dasbach in Doppelrolle als Lehrer und Abteilungsleiter Leichtathletik bei der DJK Coesfeld. Kontakte zwischen den Schulen und der Turnierleitung waren im Vorfeld also schnell geknüpft.

Letzterer freute sich derweil über die Begeisterung in Reihen der Schülerschaft. „Es ist schön zu sehen, wie sie Spaß am Volleyball entwickeln“, blickte Dasbach quer über die drei Spielfelder. Genau dieser stehe auch im Vordergrund, wie Heuermann ergänzend deutlich machte. „Gleichzeitig wollen wir den Volleyball mehr in den Fokus rücken und frühzeitig das Interesse am Sport bei den Jugendlichen wecken“, erklärte er. Angesichts der schier greifbaren Euphorie auf dem SG-Sportgelände scheint dies wohl gelungen zu sein. „Gut, dass wir den Schüler-Cup in den kommenden Jahren weiter aufbauen wollen“, schaute Heuermann bereits voraus. Der gelungene erste Aufschlag macht jedenfalls Lust auf mehr.