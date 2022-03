Ein Händchen für junge Wilde

Sie scheinen wie gemacht füreinander. Hier die Mannschaft, die sich als Rasselbande mit einen sehr niedrigen Altersschnitt immer besser in der Kreisliga A etabliert – und auf der anderen Seite ein Trainer, der seit vielen Jahren mit jungen Spielern gearbeitet und sie kontinuierlich weiterentwickelt hat. Also kommt zusammen, was zusammengehört: „Das wird eine coole Aufgabe“, freut sich Kay Kloster auf die Zeit ab dem kommenden Sommer. Denn der 40-jährige Gescheraner wird künftig für das Team von Vorwärts Lette verantwortlich sein.

Früh schon hatte Tim Püttmann, der unmittelbar vor Saisonbeginn von der Rolle des spielenden Co-Trainers in die des Chefs gerutscht war, angekündigt, diese Belastung auch angesichts seines berufsbegleitenden Masterstudiums in der kommenden Spielzeit nicht mehr tragen zu können. Folglich mussten sich Michael „Micky“ Richter und Michael „Schmiddi“ Schmitz, Fußball-Abteilungsleiter beziehungsweise Teamleiter bei Vorwärts, auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. „Kay war einer unserer ersten Ansprechpartner“ betont Richter. „Ich war mir mit Schmiddi sofort einig, dass er voll und ganz in unser Profil passt, weil er gerade auch mit jungen Spielern sehr gut arbeiten kann.“ Zudem bringe er die Trainererfahrung aus Junioren- und Seniorenbereich mit. „Wir wissen, dass er bei seinen Spielern immer sehr gut ankommt.“

Verschiedene Gespräche haben sie geführt, zudem hat sich Kloster die Sache intensiv durch den Kopf gehen lassen, weil er auch die Möglichkeit hatte, beim Landesligisten Westfalia Gemen als Co-Trainer an der Seite von Thomas Zielakowski anzufangen. Letztlich fiel die Wahl aber auf Lette – und für die Rückkehr in die Kreisliga A, in der er als Trainer bisher nur ein kurzes Gastspiel geben konnte. In der Spielzeit 2020/21 war der 40-Jährige für den SV Gescher II verantwortlich, das aber nur sieben Spiele lang – denn dann kamen der Corona-Lockdown und schließlich der Saisonabbruch. Danach kehrte Kloster wieder zur A-Jugend des SV Gescher zurück und übergab die „Zweite“ an Jens Tendahl. „Im Interesse des Vereins“, sagt er. „Aber jetzt möchte ich sehr gerne wieder in der Kreisliga A anpacken.“

Sein künftiges Team hat er schon beim 1:0-Sieg gegen die TSG Dülmen II unter die Lupe genommen. „Die Mannschaft hatte es mit dem Trainerwechsel und dem jungen Kader zu Saisonbeginn verständlicherweise schwer“, erklärt er. „Aber sie haben sich super gefangen und zuletzt viele Punkte geholt.“ Das Potenzial sei allemal vorhanden, und darauf wolle er aufbauen. Sich weiter etablieren, sein Personal kontinuierlich weiterentwickeln, das steht im Vordergrund – und möglichst anders als in den vergangenen Jahren keinen Stress mit dem Abstiegskampf haben. Dafür will er sich schon jetzt regelmäßig mit Tim Püttmann austauschen, weitere Spiele sehen, „und auch einfach viel zuhören.“

Eines hat er in den Gesprächen schon frühzeitig gespürt: „In Lette bekomme ich die volle Rückendeckung des Fußballvorstandes.“ Dafür stehen Michael Schmitz und Micky Richter ein, die ebenfalls schon im Hintergrund mit vollem Einsatz daran arbeiten, dem neuen Trainer den Start so gut wie möglich vorzubereiten. „Man weiß ja nie, was sich kurzfristig durch Beruf und Studium ergibt“, sagt Richter. „Aber so wie es aussieht, bleibt unsere Mannschaft auch in der nächsten Saison weitgehend zusammen.“