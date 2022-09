Ein Hochgenuss mit „Schoko“

Die Hoffnung, sich mit „Schoko“ im elitären Kreis von der besten Seite zeigen zu können, war ihr Begleiter auf dem langen Weg in die Bundeshauptstadt. Dabei sein ist alles, logisch – „aber wir wollten auch nicht ganz hinten landen, sondern drei ordentliche Runden zeigen“, betont Ronja Nierychlo. Nach den spannenden Tagen in Berlin stand fest: Platz 15 für Tordis Nierychlo und ihre Schwester Ronja als Longenführerin, ein Ergebnis, mit dem bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Voltigieren sehr gut leben konnten. „Schoko“, der eigentlich „Chocolate Columbus“ heißt, präsentierte sich mit den beiden Coesfelderinnen von seiner Schokoladenseite.

Aus dem Münsterland zu den besten Voltigiererinnen Deutschlands, das ist ein Weg, der für die beiden Schwestern durchaus überraschend kam. „Wir hatten uns vor einiger Zeit mit der Mannschaft schon einmal für den Deutschen Volti-Pokal qualifiziert und sind da Zweite geworden“, verweist Tordis Nierychlo auf einen gewissen Erfahrungsschatz. Aber im Einzel, das die 19-Jährige mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Ronja an der Longe bestreitet, nein, damit hätten sie nicht gerechnet. Doch in der Qualifikation, die über die Westfälischen Meisterschaften führt, wusste das Duo zu überzeugen – und bekam tatsächlich im Juni in Wehdem-Oppendorf das U 21-Ticket für den Landesverband Westfalen von den Landestrainern zugeteilt, die dort gesichtet hatten.

Begonnen haben Ronja und Tordis im Kindesalter in Buldern, schlossen sich dann der Mannschaft von Elverter Heide (Senden) an. Mittlerweile trainieren sie mit ihrem eigenen Pferd „Schoko“ und starten für den Verein für integratives und therapeutisches Reiten Hof Börger e. V. in Tungerloh-Capellen. Dabei bilden die Schwestern ein Trainingsduo. „Das funktioniert, weil wir schon seit zehn Jahren in einer Mannschaft waren“, erzählt Ronja Nierychlo. Zickereien? Klar, die kann es mal geben, wenn einfach bestimmte Teile nicht klappen wollen. „Aber insgesamt läuft das sehr gut“, versichert die 21-Jährige, die bis zum vergangenen Jahr noch selbst auf dem Pferd voltigiert hat. Jetzt übernimmt sie die Rolle der Longenführerin und damit eine wichtige Aufgabe: „Man muss sehr darauf achten, dass das Pferd exakt läuft und in der Balance bleibt.“ Schließlich wird auch das mit einer eigenen Note bewertet.

Bei aller Erfahrung: Der Auftritt in Berlin im Reitrevier Münchehofe/Hoppegarten sorgte für ein gewaltiges Kribbeln. „Davor haben wir das Pensum noch einmal erhöht“, erzählt Tordis Nierychlo, die zweimal in der Woche mit „Schoko“ arbeitet, dazu noch eine Einheit auf einem Holzpferd absolviert, das sich bewegt. „Kraft- und Dehnübungen gehören auch dazu“, erklärt die 19-Jährige. „Es gibt fast keinen Tag ohne Training.“

Der Aufwand hat sich ausgezahlt. Nach der Pflicht, die alle Starterinnen identisch durchführen müssen, folgten das Technikprogramm mit drei Pflichtübungen und schließlich die Kür, in der frei präsentiert werden darf. Die Nierychlo-Schwestern hatten sich für Musik und das Kostüm zum Thema „Space“ entschieden. „Dazu bin ich 2017 schon einmal im Einzel gestartet“, sagt Tordis mit einem Augenzwinkern. „Das Outfit war noch vorhanden.“

Am Ende stand besagter Rang 15 in einem Feld, in dem sogar Europameisterinnen am Start waren – für die beiden Coesfelderinnen eine sehr ordentliche Platzierung und allemal ein tolles Erlebnis. Mehr davon? Warum nicht! „Der Plan ist auf jeden Fall, gemeinsam weiterzumachen“, blickt Tordis Nierychlo voraus. Auch wenn sie jetzt ihr Studium in Sport und Biologie in Münster antritt und das unter einen Hut mit Ronja bringen muss, die in Dortmund Sozialpädagogik studiert. Klar wird das aufwändiger, wissen die beiden Schwestern: „Aber es macht immer noch viel Spaß.“