Eisigen Umständen souverän getrotzt

Festgefroren sind sie zwar nicht, dennoch hielten die eisigen Temperaturen die Reiter und Pferde bei den 1. Coesfelder Christmas Classics ordentlich auf Trab. „Da haben wir ausgerechnet das kälteste Wochenende erwischt“, stellt Marcus Voss fest. Den sportlichen Wettbewerben beim Dressurturnier an den Tagen rund um den vierten Advent tat dies dennoch keinen Abbruch. Die Premiere ist geglückt. „Wir durften uns über viele begeisterte Teilnehmer und sehr lobende Worte unserer Gäste freuen. Unser Konzept mit einem breiten und aufeinander aufbauenden Prüfungsangebot sowie der entspannten Atmosphäre während der Vorbereitung in der beheizten Abreitehalle und des Prüfungsreitens kam sowohl bei den Amateuren als auch Berufsreitern hervorragend an“, resümiert der Vorsitzende des ZRFV Coesfeld/Lette zufrieden.

Boten wie so viele lokale Reiter allesamt tolle Leistungen bei den 1. Christmas Classics des ZRFV Coesfeld/Lette: (v.l.) Kira Laura Soddemann, Leonie Steinkamp und Alissa Kuhlmann, die darüber hinaus großen Anteil an den Vorbereitungen für das Dressurturnier hatte.

Vor allem vor dem Hintergrund, dass das Event kurzfristig aus der Taufe gehoben wurde. Erst im November kam die Idee eines Dressurturniers im Rahmen der Vorstandssitzung auf den Tisch. „Aber wir haben ja sehr rührige Leute wie Alissa Kuhlmann in unseren Reihen“, freut sich Voss. Sponsoren waren schnell gefunden, auch der Verband gab rechtzeitig sein Go. Die Christmas Classics waren geboren. Diese sollten vor allem den Amateur-Reitern eine Bühne bieten. „Dieser Sport lebt von der breiten Masse, nicht nur von der kleinen Profispitze. Auch unsere Amateure und den Nachwuchs wollen wir in den Fokus rücken“, betont Voss.

Und die Eigengewächse haben auch geliefert: Unter anderem entschied Kira Laura Soddemann auf „Flying Scotchman“ eine Dressurreiterprüfung Klasse S für sich. Mit-Organisatorin Alissa Kuhlmann durfte sich derweil mit „Belthain“ über Rang zwei bei einer Dressurreiterprüfung der Klasse M freuen. Sie sind nur zwei Beispiele von zahlreichen tollen Auftritten, die die Vertreter des heimischen ZRFV auf den Hallenboden gezaubert haben.

Nicht zuletzt lockte darüber hinaus das Highlight des Wochenendes, die Allianz Solbach Menzen Paßerah Dressurreiterprüfung der Klasse S als Pilotprojekt der Deutschen Reiterlichen Vereinigung – kurz FN – trotz des eisigen Wetters viele Zuschauer in die stimmungsvoll dekorierte Reithalle.

Ob diese zu Weihnachten 2023 zum zweiten Mal den Christmas Classics einen Besuch abstatten können? Abwarten. „Wir haben in diesem Jahr drei Turniere veranstaltet – das ist schon ein Kraftakt“, blickt Voss zurück. Zumal interne Events wie etwa die Abnahme der Reitabzeichen zusätzlich oben drauf kommen. Einer Wiederholung verschließt sich der Vorsitzende allerdings nicht. „Wir werden das zu gegebener Zeit besprechen“, kündigt er an. „Nun blicken wir auf die Weihnachtstage und freuen uns auf das nächste Turnier bei uns im März 2023.“ 7 Ausgewählte Ergebnisse des ZRFV Coesfeld/Lette: 0 Dressurreiterwettbewerb: Platz 1 für Lynn Sophie Soddemann auf „Nice Little Lady“, Platz 2 für Anna Böckmann auf „Destana“ 0 Dressurreiterprüfung Kl. A: Platz 3 für Emily Feldmann auf „Quantenstar“ 0 Dressurreiterprüfung Kl. L: Platz 1 für Coralie Zumbansen auf „Goldherz“ 0 Dressurreiterprüfung Kl. M: Platz 2 für Alissa Kuhlmann auf „Belthain“ 0 Dressurreiterprüfung Kl. S: Platz 1 für Kira Laura Soddemann auf „Flying Scotchman“ 0 Dressurprüfung Kl. L**: Platz 2 für Coralie Zumbansen auf „Amicelli“, Platz 4 für Isabel Jebing auf „Dreiklang AT“ 0 Dressurprüfung Kl. M* Wietholt-Vorschmitt-CB Dressage: Platz 1 in 1. Abt. für Kira Laura Soddemann auf „Greatest Showman“, Platz 1 in 2. Abt. für Alissa Kuhlmann auf „Belthain“, Platz 3 in 1. Abt. für Stephanie Leuenberger auf „De Funes“, Platz 3 in 2. Abt. für Kira Laura Soddemann auf „Don Da Vinci“, Platz 4 für Leonie Steinkamp auf Rock Deluxe NRW