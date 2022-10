Endlich wieder die ganz große Bühne

Auch wenn die 27. Auflage im vergangenen Jahr nach dem Ausfall 2020 über die Bühne gehen konnte, sie fühlte sich ein Stück weit unvollständig an. So schwebten nicht nur die Bestimmungen von Corona-Schutzverordnungen über dem Event, auch der Bambini-Lauf musste schweren Herzens gestrichen werden. Wenn am morgigen Samstag der 28. Coesfelder Citylauf die Innenstadt in ein Läufermeer verwandelt, ist alles anders: „Wir kehren zur Normalität zurück. Endlich wieder ein Citylauf, der das ganze Programm umfasst“, fiebert Thomas Borgert dem Event bereits entgegen.

Da dürfte der Organisationschef Veranstaltungen in der DJK-Leichtathletikabteilung nicht der einzige sein. Zahlreiche Hobby-Sportler sowie Top-Athleten haben sich das Jahreshighlight der Coesfelder Leichtathletik-Saison rot im Kalender markiert und ihre Teilnahme angekündigt – das zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die bisherigen Anmeldezahlen. „Knapp 1200 Voranmeldungen haben uns bisher erreicht“, verrät Borgert. Und das trotz der Herbstferien, in denen sich so manche Familie noch auf in den Urlaub gemacht hat. „Wir können mit dieser bisherigen Resonanz also absolut zufrieden“, betont der Organisationschef. Dabei haben Kurzentschlossene weiterhin die Möglichkeit, sich bis 40 Minuten vor dem jeweiligen Start noch nachzumelden. „Vielleicht liefert gutes Wetter bei manchen Läufern einen Anreiz, sich doch auf den Weg in die Innenstadt zu machen“, hofft Fabian Dasbach, Leichtathletik-Abteilungsleiter bei der DJK, auf einen gut gestimmten Wettergott.

Besonders dem jüngsten Teilnehmerfeld wäre das zu gönnen. Mussten die Youngsters 2021 noch aussetzen, gehen sie am Samstag wieder an den Start: Die Bambini-Läufe sind zurück. „Dann dürfen sich die ganz Kleinen wieder wie die ganz Großen fühlen“, grinst Borgert. Auf 300 Metern drehen sie eine Runde quer über dem Marktplatz – lautstark angefeuert von Eltern, Großeltern und den weiteren Zuschauern. In drei Läufen geht es für die Mädchen und Jungen der Geburtsjahrgänge 2017 und jünger auf die Piste. Die Starts erfolgen um 15, 15.10 und 15.20 Uhr. Also unmittelbar vor dem Hauptlauf über zehn Kilometer, der für 15.30 Uhr angesetzt ist. „Mitten in der Crunch-Time. Dann ist die Atmosphäre eine ganz besondere“, ist sich Borgert sicher. Doch auch die weiteren Läufe über einen und fünf Kilometer versprechen ab 12.30 Uhr Stimmung der Extraklasse.

Damit auch die 28. Auflage wie gewohnt im wahrsten Sinne des Wortes reibungslos ihren Lauf nehmen kann, werden etwa 200 ehrenamtliche Helfer rund um das Event herum im Einsatz sein. Sie verwandeln die Kreisstadt in eine wahre Läufer-Hochburg. „Für diesen enormen Einsatz sind wir sehr dankbar. Ohne ihn wäre so eine Großveranstaltung nicht denkbar“, betont Borgert.

Es ist also alles angerichtet für einen weiteren Citylauf der Extraklasse – ohne das Corona oder Schutzverordnungen dazwischen grätschen...