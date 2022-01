Endlich zurück auf die Bühne

Den Hunger können sie in doppelter Hinsicht stillen. Die Gäste, indem sie ein Drei-Gänge-Menü genießen – und die Tanzgruppen, weil sie endlich nach langer Zwangspause zurück auf die große Bühne dürfen. „Die Vorfreude, wieder aufzutreten, ist riesengroß“, spürt Sarah Riedel die Mischung aus Anspannung und Glücksgefühlen. Kombiniert wird dieser „Hunger nach ein Stück Normalität“ mit zwei Veranstaltungen unter dem Motto „Dancing Dinner“, die die Tanzabteilung der SG Coesfeld 06 am Freitag (11. 2.) und zusätzlich am Samstag (5. 3.) in der Fabrik präsentiert.

Zum vierten Mal bietet die SG das „Dancing Dinner“ an, zum zweiten Mal nach Anfang 2020 in dieser Location – was den Organisatoren angesichts der Corona-Vorkehrungen sehr entgegenkommt. „Wir haben viel Platz und können trotzdem für eine schöne Atmosphäre sorgen“, freut sich die Abteilungsleiterin. Rund 120 bis 150 Gäste können nach dem vom Fabrik-Team abgestimmten Konzept pro Abend dabei sein. Und weil direkt nebenan das Ballhaus als Garderobe und Aufwärmstätte für die rund 60 Tänzerinnen und Tänzer zur Verfügung steht, gibt es auch hier nicht unnötig viele Überschneidungen.

Der Ablauf des Abends lässt sich ganz einfach zusammenfassen, lächelt Sarah Riedel: „Das Publikum isst, die SG tanzt.“ So dürfen sich die Besucher nicht nur auf Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise einstellen, sondern auch auf insgesamt vier Showblöcke vor, zwischen und nach den Gängen, die unter dem Motto „Liebe und Genuss“ stehen.

Und eben auf eben diesen Genuss sollen sich beide Seiten freuen können. Die Zuschauer, aber auch die SG-Akteure selbst, die schon mitten in den Vorbereitungen stecken und unter Einhaltung der 2G plus-Regel intensive Probenarbeit betreiben. Sechs Tanzgruppen der SG Coesfeld 06 sind beteiligt, aus dem Leistungsbereich, aber auch zwei Erwachsenengruppen. Zudem wird es auch Solo- und Duotänze geben. Überall sei eine unbändige Freude zu spüren, stellt Sarah Riedel fest: „Schließlich haben unsere Gruppen seit zwei Jahren trainiert, das Resultat aber nie auf der großen Bühne vorführen können.“ Umso größer sei die Lust darauf, sich endlich wieder vor Publikum zu präsentieren. Begeistert zeigt sich die Abteilungsleiterin darüber, wie viele neue und vielseitige Tänze trotz der Corona-Einschränkungen entstanden seien.

Die beiden „Dancing Dinner“-Veranstaltungen beginnen am 11. Februar und 5. März jeweils um 19 Uhr in der Fabrik am Dreischkamp. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr inklusive eines Begrüßungsgetränkes. Für die Gäste gilt die 2G plus-Regel, das heißt, sie müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen – sofern sich die Vorgaben der Landesregierung bis dahin nicht ändern. Für den ersten Termin am Freitag (11. 2.) gibt es noch einige wenige Restkarten, für den Zusatztermin am Samstag (5. 3.) sind noch reichlich Tickets vorhanden. Eintrittskarten zum Preis von 39 Euro gibt es ab sofort im Café Central an der Bernhard-von-Galen-Straße und ab dem kommenden Montag (24. 1.) auch online über die Homepage der Fabrik. | www.fabrik-coesfeld.de