Endlich zurück in die Heide

Der Blick nach draußen macht umso mehr Lust auf den Neustart. „So ein Sonnenschein wäre super“, lächelt Malgorzata „Gosia“ Dolic. „Aber grundsätzlich freuen wir uns darauf, wenn es wieder losgehen kann.“ Denn erstmals seit 2019 sollen am Samstag (26. 3.) wieder die Kreiswaldlaufmeisterschaften in der Lönsheide über die Bühne gehen, ausgerichtet von der DJK Vorwärts Lette.

Zwei Jahre in Folge mussten sie passen: 2020 im ersten Corona-Lockdown ganz kurzfristig, 2021 fiel die Entscheidung dann schon einige Wochen vorher. Jetzt haben sich die Verantwortlichen um die Leichtathletik-Abteilungsleiterin dazu entschlossen, die beliebte Veranstaltung wieder anzubieten. „Wir sind ja durchweg draußen, das hilft im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen weiter“, zeigt sich Gosia Dolic hoffnungsvoll. Ein Fragezeichen stand zuletzt noch hinter der Meisterschaft, weil die Februar-Stürme auch in der Lönsheide ihre Spuren hinterlassen hatten. „Wir haben aber die Strecken jetzt komplett überprüft und aufgeräumt“, berichtet sie. „Alles kann wie gewohnt stattfinden.“

Wie gewohnt, das bedeutet: Ab 14 Uhr werden insgesamt zehn Rennen gestartet, in denen in den verschiedenen Altersklassen die Kreismeister 2022 gekürt werden – den Auftakt bestreitet die weibliche Jugend U 10 (Jahrgang 2014), den Abschluss bilden die männliche Jugend U 16 sowie die weibliche und männliche Jugend U 18/U 20 um 16.15 Uhr. Start und Ziel befinden sich in der Lönsheide im Bereich „Im Sanden“ (in der Ortsmitte von Lette an der Ampel Richtung Reken abbiegen und der Beschilderung „DJK Lette“ folgen). Meldungen sind ab sofort bis Dienstag (22. 3.) über ladv.de möglich. „Wir hoffen, dass alles klappt“, blickt Gosia Dolic optimistisch voraus – sie und ihr rund 30-köpfiges Helferteam sitzen in den Startlöchern.