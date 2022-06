Extremer Konditionstest bei Bullenhitze

Allerdings war das LG-Aufgebot ein wenig geschrumpft. Gründe gab es einige, wie Ewald Naber berichtete. „Zwei mussten abends zur Hochzeit, drei zum Abi-Ball vom Pius-Gymnasium, drei weitere fahren am Montag in Urlaub“, erzählte er, „da war es ihnen zu heikel und zu riskant, bei diesem Wetter kurz vorher noch einen Wettkampf zu bestreiten.“

Der Laufkalender ist ohnehin nicht mehr so üppig bestückt wie noch vor Beginn der Pandemie. „Wegen Corona finden aktuell vielleicht zwei Drittel der üblichen Veranstaltungen statt“, erklärte Naber, „wir können echt stolz darauf sein, dass wir im Oktober 2021 unsern Citylauf ausgetragen haben.“ Damals versammelten sich tausend Teilnehmer auf dem Marktplatz, Coesfelds guter Stube. Von einer solchen Zahl waren die Organisatoren in Velen weit entfernt.

Sylvia Hullerum (1. in der Altersklasse W50) war die schnellste Coesfelderin über 5 km. Sie bewältigte die Strecke, die auf festen Wegen durch den Tiergarten führte, in 27:01,01 Minuten. Dichtauf folgte Heinz Rüsenberg (3. M65) in 27:25,5 Minuten. Ihm auf den Fersen waren Daniela Lanfer (2. W45) und Verena Reykowski (1. W40), die gemeinsame Sache machten und in 27:35,5 bzw. 27:37,0 Minuten die Ziellinie passierten. Ewald Naber, 65 Jahre jung und Alterspräsident im LG-Team, ließ es angesichts der extremen Witterungsverhältnisse locker angehen. Mit seinem Ergebnis von 29:27,9 Minuten (6. M65) war er hochufrieden.

Die Getränke, die an den Verpflegungsstationen gereicht wurden, waren Tobias Rahmann derbe auf den Magen geschlagen. „Ich hör’ auf“, sagte er bei „Halbzeit“ des Halbmarathons, „die Gesundheit geht vor.“ Rahmann hatte ja so recht! Denn 20,1 km bei diesen subtropischen Verhältnissen sind gewiss kein Vergnügen.

Bernd Holdschlag, der laufende Polizeibeamte, hatte Heimvorteil. In Coesfeld schiebt er Dienst, in Velen ist sein Zuhause. Auch Holdschlag lief nicht „volle Pulle“. Mit angezogener Handbremse finishte er den „Zehner“ in 55:14,8 Minuten (3. M60).