Finale furioso mit Happy-End

Coesfeld

Der Sportliche Leiter stand leichenblass am Seitenrand. „Ich hätt’ heute fast einen Herzinfarkt bekommen“, sagte Dirk Lowak und holte tief Luft. „Mannomann! Du wirst ja wahnsinnig bei so einem turbulenten Spiel.“ Doch mit einem rasanten Finale furioso hatte „seine“ Truppe ihren Auftritt noch erfolgreich in einen 5:3- Heimsieg verwandelt.

Von Ulrich Hörnemann