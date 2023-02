Football-Feuer bei den „Ladys“ entfacht

Montagabend auf dem Ascheplatz am Sportzentrum Süd. Bei Minusgraden stehen über 20 Damen in voller Football-Montur konzentriert in zwei Reihen auf dem Platz. „Ready, Go!“ ruft eine Spielerin und die erste Reihe sprintet los. Das sind die „Lady Bulls“. Dass sie heute an diesem Punkt sind und im Frühjahr sogar ihre erste Saison in der Regionalliga NRW startet, das hat die ein oder andere anfangs vermutlich nicht gedacht. Doch sie sind hochmotiviert und haben sich gemeinsam hochgearbeitet. „Ganz am Anfang ging es erstmal darum, wie fange und werfe ich eigentlich einen Ball“, erinnert sich Nele Penzler zurück. „Bei dem ersten Try-Out waren wir auch nur zehn Personen.“

Sie war diejenige, die sich 2021 dazu entschieden hat, eine Damenmannschaft zu gründen. Und jetzt besteht das Team aus fast 30 Spielerinnen. Das Trainerteam um „Head-Coaches“ Eric Burnett und Roman Van den Berg bilden Hannes Czernik, Nico Wilkowski, Benny Winter, Luca Beck, Nicholas Manuse und Niklas Strotmann. Sie kommen von den Coesfeld Bulls und sind somit vom Fach. „Football ist einfach eine komplexe Sportart“, betont Burnett. „Da muss man als Trainer schon über viel Wissen verfügen.“

Das zeigt sich schon in den Trainings. Beim Football ist es nicht so simpel, wie beim Fußball. „Man kann nicht einfach so anfangen zu spielen. Es gehört viel Theorie dazu. Denn die verschiedenen Positionen müssen unterschiedliche Spielzüge beherrschen“, erklärt Burnett. „Jetzt sind wir so weit, dass wir richtig Football spielen können“, sagt er stolz. Sein Trainerkollege Wilkowski öffnet auf seinem Handy ein Dokument. „Wir haben ein Playbook, das um die 75 Seiten lang ist“, sagt Burnett. In diesem sind Spielzüge und Laufwege aufgeschrieben.

Ein Training bei den „Lady Bulls“ gestaltet sich so: Es geht los mit dem klassischen Aufwärmen. Dann folgt die Theorie, in der die „Offense“ beispielsweise ihre Spielzüge trainiert. Die Mannschaft wird also bewusst aufgeteilt und im späteren Verlauf wieder zusammengeführt. „Wir haben auch wirklich einen Monat gebraucht, bis wir überhaupt mal anfangen konnten zu spielen“, erinnert sich Burnett.

Aber nicht nur das Spielerische ist hier wichtig. „Beim Football ist ein wirklich großer Punkt das Selbstbewusstsein“, betont Burnett. „Du musst rausgehen können und fokussiert auf das Spiel sein. Man darf auf keinen Fall im Kopf abrutschen“, fügt Penzler hinzu. Burnett ergänzt: „Und beim Football gibt es wirklich so viele unterschiedliche Talente.“ Jeder könne den Sport ausüben. Die eine erfüllt die Position des „Receivers“, also des Passempfängers optimal, weil sie schnell ist und die andere ist als defensiver „Linebacker“ perfekt, da mehr Kraft vorhanden ist. „Und wir suchen auch weiterhin nach Verstärkung“, sagt Burnett.

Das Ziel für die erste Saison? Das ist dem Trainerteam klar: Spaß haben! „Wichtig ist jetzt, sich für diese Erfolge mit Spaß im Spiel zu belohnen“, sagt Burnett. Penzler meint allerdings lachend: „Ich glaube, die Mannschaft hat da aber einen etwas höheren Anspruch.“

Doch bevor der große Auftakt im Frühjahr beginnt, wartet auf die „Lady Bulls“ der Super Bowl am kommenden Sonntag. Womöglich kann sich im Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles noch der eine oder andere Kniff für das eigene Spiel abgeschaut werden.