Hervorragend auf Kurs

Coesfeld

Der Auftritt ließ sich kurz und knapp zusammenfassen: hervorragend! „So haben wir es den Jungs gerade im Kreis auch gesagt“, lächelte Karsten Erwig. „Das war eine der besten Leistungen in dieser Saison.“ Abgerufen von der DJK Coesfeld gestern Abend im vorgezogenen Spiel bei der SpVgg Vreden II – mit drei Punkten und drei beeindruckenden Merkmalen: 4:1 gewonnen, fünfter Auswärtssieg in Folge, in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Es läuft!

Von Frank Wittenberg