„Hinterlasse eine erledigte Aufgabe“

Der Zeitpunkt mag für viele Außenstehende überraschend sein, das ist ihm bewusst. „Der Moment fühlt sich für mich aber richtig an. Die Zeit ist reif, hier die Verantwortung weiterzugeben“, gewährt Zoui Allali Einblicke in sein Innenleben. Nach mehr als drei Jahren hat er nun seinen Rücktritt als Cheftrainer der SG Coesfeld 06 erklärt. Bereits beim jüngsten 6:4-Erfolg der Kreisstädter gegen Concordia Flaesheim stand er nicht mehr an der Seitenlinie.

Aus heiterem Himmel habe er seine Entscheidung nicht getroffen. „Es war sicherlich ein Prozess, in dem ich zuletzt rückwirkend viel über meine Zeit bei der SG nachgedacht habe“, verrät er. Eine Frage ging ihm dabei immer wieder durch den Kopf: Welche gemeinsamen kurz- und langfristigen Ziele haben er, Mannschaft und Verein noch? „Wer mich kennt, weiß, dass ich einen gewissen Ehrgeiz habe. Ich brauche eine Aufgabe und ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Als Trainer will ich nicht in eine Wiederholungsschleife geraten“, führt Allali aus. „Es ist Zeit für neue Impulse.“

Als er 2019 mit Christoph Klaas am Sportzentrum Nord anheuerte, hatte das Trainerduo zusammen mit den SG-Verantwortlichen ein klares Projekt vor Augen. Aus dieser produktiven Arbeit mit Verein und Mannschaft resultierte letztendlich nicht nur der erfolgreiche Aufstieg in die Bezirksliga. Das Team hat zugleich in der höheren Klasse Fuß gefasst. „Auch wenn die anstrengende Rückrunde und der Kampf um den Klassenerhalt eine erste kleine Kerbe hinterlassen haben“, gibt der scheidende Trainer zu.

Und dennoch: Zur neuen Spielzeit sind die Coesfelder nach gutem Start absolut im Soll. „Das ist für mich essentiell. Ich hinterlasse keine Baustelle, sondern eine erledigte Aufgabe“, betont Allali. Wichtig sei ihm darüber hinaus, dass sein Rücktritt nichts mit internen Streitigkeiten oder sonstigen Geschichten zu tun habe. „Im Gegenteil: Der Verein, die Mannschaft, die Verantwortlichen, das Umfeld und die Rahmenbedingungen sind fantastisch. Es war eine wunderschöne Zeit, für die ich sehr dankbar bin.“ Etwaige Anfragen für ein Trainerengagement habe er ebenfalls nicht in der Hinterhand.

Und die SG’ler? Bei den Grün-Roten hat der zuletzt noch spielende „Co“ Marcel Deelen seine Feuerprobe als neuer Chef gegen Flaesheim erfolgreich bestanden. „Er hat unser vollstes Vertrauen. Marcel wird ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Zukunft sein“, kündigt der Sportliche Leiter Dirk Lowak bereits an. Nichtsdestotrotz wollen sich die SG-Verantwortlichen nun aktiv auf die Suche machen, um das Trainergespann schnellstmöglich zu komplettieren. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, da Deelen in seinem Beruf als Polizeibeamter zeitlich sehr eingebunden ist.

Allali selbst lobt seinen ehemaligen „Co“ in den höchsten Tönen: „Er ist ein absoluter Glücksgriff für diesen Verein. Als spielender Trainer hat er eine enorme Qualität und bringt viel Fachwissen mit.“ So habe er erheblichen Anteil am erfolgreichen Saisonstart. „Bei ihm ist die Mannschaft in sehr guten Händen“, ist Allali überzeugt, Er packt nun seine Koffer – mit der Überzeugung, dass die SG 06 auch in Zukunft ihren Weg gehen wird.