Immer die bessere Antwort

Was auf dem Papier nach einer lockeren Angelegenheit aussieht, gestaltete sich phasenweise als durchaus anspruchsvoll. Denn trotz des klaren 3:0-Auswärtssieges bei den Füchsen von ART Düsseldorf mussten sich die Volleyballer der SG Coesfeld 06 strecken. „Wenn die Sätze in die entscheidende Phase kamen, waren wir aber besser drin“, stellte Udo Jeschke fest – verbunden mit einer wichtigen Erkenntnis: „Wir können von der Bank immer wieder eine Antwort geben.“ Diese Breite im Kader kann in der Endrunde um den Drittliga-Aufstieg noch zu einem großen Vorteil werden.

Für die Tabelle war diese Partie bedeutungslos, denn die Coesfelder standen schon vorher als Spitzenreiter der Vorrunde fest, während die Düsseldorfer keine Chance mehr auf die Aufstiegrunde hatten. Dennoch wollten die SG’ler die Aufgabe mit aller Ernsthaftigkeit angehen – und das bewiesen sie im ersten Satz eindrucksvoll. „Wir haben vor allem sehr gut aufgeschlagen“, berichtete der Trainer von 14 direkten Punkten. Dem hatten die Füchse nichts entgegenzusetzen: Über 13:5 und 20:10 erspielte sich die SG beim 24:12 gleich zwölf Satzbälle, von denen sie den zweiten zum 25:13 nutzten.

So einfach ging es allerdings nicht weiter. „Der Gegner hatte zunächst zwei gute Spieler auf der Bank gelassen, die dann aufs Feld gekommen sind“, berichtete Jeschke. Vor allem André Mayer, ein Linkshänder auf der Diagonalposition, der später auch zum MVP gewählt wurde, bereitete immer wieder Probleme. So lag der Tabellenführer zunächst mit einigen Punkten hinten, drehte den Spieß aber Mitte des Durchgangs – unter anderem, weil der Trainer auf der Stellposition Fabian Röttgering brachte, der den bis dahin sehr ordentlich agierenden Tom Gröning ablöste. „Solche Möglichkeiten sind natürlich von Vorteil“, erklärte der Trainer. Sein Team ging mit 18:16 in Führung und fuhr den Satz mit 25:19 ein.

Im dritten Durchgang zog die SG 06 direkt auf 5:0 weg, führte später mit 19:13 und ließ nichts mehr anbrennen: 25:21 hieß es nach 72 Minuten, so war der nächste 3:0-Erfolg in trockenen Tüchern. Makellos haben die Coesfelder damit die Vorrunde absolviert, acht Siege in acht Spielen eingefahren, bevor nun ab Mitte Februar die Endrunde gespielt wird. „Darauf freuen wir uns“, lächelte Udo Jeschke, der noch ein Sonderlob an Yannick „Virgil“ van Dijk verteilte: „Er ist zurecht vom Gegner zum wertvollsten Spieler gewählt worden.“ 7 ART Düsseldorf – SG Coesfeld 06 0:3 (13:25, 19:25, 21:25).