Immer wieder aufstehen!

Das Ende seiner persönlichen Serie registrierte er nur als Randnotiz. „Klar, für den Verein hätte ich den Lauf gerne fortgesetzt“, zuckte Udo Jeschke mit den Schultern. So aber erlebte er eine Premiere: Zum ersten Mal in seiner seit Sommer 2020 laufenden Amtszeit als Trainer der SG-Volleyballer musste er einem Gegner nach einem Meisterschaftsspiel zum Sieg gratulieren. Irgendwann würde es passieren, das war ihm klar – jetzt hat es die Coesfelder ausgerechnet im bislang wichtigsten Saisonspiel erwischt. Aber Jeschke wäre nicht Jeschke, wenn er nicht den Blick gleich voraus richten würde. „Wir wollen eine Spitzenmannschaft sein und in die Dritte Liga aufsteigen“, betonte er nach der 1:3-Niederlage gegen den Brühler TV. „Jetzt muss sich zeigen, ob wir direkt wieder aufstehen können.“

Da konnten sich Yannick „Virgil“ van Dijk (links) und seine Teamkollegen noch so strecken, gegen den Brühler TV war an diesem Tag nichts auszurichten.

Viel Zeit, mit hängenden Köpfen durch die Gegend zu laufen, bleibt nicht. Schon am kommenden Sonntag (6. 3.) steht das Nachholspiel beim PTSV Aachen II auf dem Programm – ein Gegner in der Aufstiegsrunde, der zuletzt zwar glatt mit 0:3 bei Telekom Post SV Bielefeld verloren hat, den Udo Jeschke aber als wahre Wundertüte bezeichnet. „Die haben einige ehemalige Bundesligaspieler in ihren Reihen“, weiß er. Zudem sei der PTSV eine große Unbekannte, gegen die sein Team noch nicht gespielt habe. Deshalb müsse er sich und sein Personal während dieser Woche gründlich informieren.

Denn klar ist: Weitere Punktverluste dürfen sich die SG-Volleyballer nicht mehr erlauben. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Brühl und den Aufstiegsplatz, wobei die SG 06 ein Spiel weniger ausgetragen hat. Noch haben sie alles in eigener Hand, wenn sie denn die verbleibenden vier Spiele in Aachen, bei Germania Windeck (13. März), daheim gegen Aachen (26. März) und schließlich zum großen Finale am 9. April in Brühl allesamt gewinnen und dabei möglichst jeweils drei Punkte holen. „Vielleicht patzen die Brühler ja auch noch“, setzt er unter anderem Hoffnungen in das schwere Gastspiel des TV bei VV Humann Essen II am vorletzten Spieltag.

Bisher aber hat sich der Brühler TV schadlos gehalten und eine imponierende Bilanz von 15 Siegen in 15 Saisonspielen hingelegt. Auch der Auftritt vor den rund 300 enthusiastischen Zuschauern in Coesfeld am Samstagabend gestaltete sich beeindruckend und nahezu fehlerlos. „Gegen diesen Gegner hätten wir am Limit spielen müssen“, stellte Jeschke fest. „Das war aber an diesem Tag aufgrund unserer Corona-Erkrankungen im Vorfeld nicht möglich.“ Mehrfach musste der Trainer wechseln, weil einige seiner Akteure doch noch nicht wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Vielleicht sinnierte er, hätten sie diese Partie doch absagen sollen: „Aber wir wollten es gerne durchziehen.“

Noch ist der Traum vom Aufstieg nicht geplatzt. Platz eins bleibt das Ziel, denn ob der zweite Rang am Ende zu Relegationsspielen berechtigt, hängt von vielen Faktoren ab. Wie viele Mannschaften steigen aus der Zweiten in die Dritte Liga ab, gibt es aufgrund der Corona-Situationen noch Abmeldungen? Alles Fragen, mit denen sie sich eigentlich nicht beschäftigen wollen. Vielmehr, kündigt der Trainer an, wollen sie dieses verlorene Gipfeltreffen gegen Brühl nun als Standortbestimmung nutzen und sehen, wo sie sich noch verbessern können und müssen. „Wir sind jetzt ein bisschen am Boden“, gab Jeschke unmittelbar nach dem Spiel zu. Aber sie werden ganz gewiss wieder aufstehen.