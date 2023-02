Jette löst den Jubelsturm aus

Der Weg zur Siebenmeter-Marke muss ihr endlos vorkommen. Die letzte Chance nach der Schlusssirene, Niederlage oder Punktgewinn, Frust oder Freude, die gesamte Verantwortung lastet auf ihren schmalen Schultern. „Ich hatte so einen Schiss“, gibt Jette Schmedt auf der Günne nachher ehrlich zu – aber die 20-Jährige verwandelt eiskalt, rettet den DJK-Handballerinnen das kaum noch erwartete 30:30 gegen den TuS Möllbergen und löst einen Jubelsturm aus, in dem sie erst einmal ein paar Tränen der Erleichterung verdrücken muss.

Emotionaler Höhepunkt eines Spiels, in dem allein schon die letzte Minute als Drehbuch für einen Thriller taugt. 44 Sekunden stehen noch auf der Uhr, als Britta Reckers mit dem 29:30-Anschlusstreffer die Hoffnung zurückbringt. 30 Sekunden vor dem Ende gelingt der Ballgewinn, doch dann folgt der Fehlpass – das müsste es gewesen sein. Möllbergen in Ballbesitz, noch 13 Sekunden, der TuS-Trainer zieht die Auszeit. Dirk Haverkämper nutzt die Chance für die letzte Option: „Alle auf eine Seite, den Gegner zum Abschluss zwingen, dann bleibt vielleicht noch ein Gegenstoß.“ Tatsächlich treffen die Gäste nicht, noch fünf Sekunden, ein langer Ball auf Juliana Hüls, die das Foul zieht: Siebenmeter in der allerletzten Sekunde, Auftritt Jette Schmedt auf der Günne. „Ich habe sie gefragt, ob sie ihn reinhaut“, lächelt der Trainer. Macht sie.

Ein Unentschieden, das sich für die DJK-Damen wie ein Sieg anfühlt. Denn trotz eines guten Starts in die Partie müssen sie den Gegner ziehen lassen. „20 Minuten lang haben wir gut gespielt“, denkt Haverkämper an die Anfangsphase, in der sein Team über 6:4 (11.) zur 11:10-Führung kommt. Dann aber ist plötzlich der Stecker gezogen. Fahrlässig bleiben die Chancen liegen, weil die Würfe nicht mehr präzise kommen, und in der Rückwärtsbewegung fehlt die Konsequenz. Die Gäste nutzen das aus, rauschen binnen neun Minuten mit einem 7:1-Lauf zum 12:17-Halbzeitstand weg.

Was die Coesfelder Mannschaft aber auch an diesem Tag auszeichnet: Sie gibt nicht auf, trotz der Ausfälle, der schmerzlich vermissten Kreativität von Magda Hemker, des Durchsetzungsvermögens von Anke Wilmer oder der Abwehrstärke von Maike Dieker und Christin Thiery. Und sie schüttelt ab, dass die Aufholjagd immer wieder ins Stocken gerät. „Als wir dran waren, haben wir leider immer wieder Fehler eingebaut“, zuckt der Trainer mit den Schultern. Maike Dieker verkürzt auf 19:21, hämmert dann einen Siebenmeter an die Latte (43.). Diana Korthals schafft tatsächlich den 25:25-Ausgleich (55.) und lässt die Halle toben, aber kurz darauf steht es 26:28. „Trotzdem haben wir alle Nackenschläge weggesteckt“, zeigt sich Dirk Haverkämper begeistert.

Als Jette Schmedt auf der Günne die Nerven behält und zum 30:30 vollendet, gibt es kein Halten mehr. „Nach diesem Spielverlauf darf man einen Punkt so feiern“, lächelt der Trainer mit Blick auf seine Damen, die das Comeback des Jahres hinlegen. Und das sogar hoch zwei, denn mittendrin tummelt sich mit Christel Daldrup eine Spielerin, die zuletzt im Dezember 2019 auf der Verbandsliga-Platte stand und diesmal wegen der dünnen Personaldecke aushilft. Eine Rückkehr, wie sie spektakulärer kaum sein kann, staunt sie nach dem Spiel: „Einfach Wahnsinn!“ 7 DJK Coesfeld – TuS Möllbergen 30:30; Maike Kreikenberg und Jule Bömer (im Tor), Juliana Hüls (10), Jette Schmedt auf der Günne (9/6), Laura Engelmann (4), Diana Korthals (3), Johanna Cordes (1), Kristin Willemsen (1), Britta Reckers (1), Maike Dieker (1/1), Lale Schmedt auf der Günne, Nele Dieker, Christel Daldrup.