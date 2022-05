Jetzt braucht es eine Gala

Die Hoffnung, diesem Spiel noch in irgendeiner Form eine Wende geben zu können, flackerte allenfalls kurzzeitig auf. Diese Aufholjagd im dritten Satz öffnete noch einmal die Tür einen kleinen Spalt breit, aber nur wenige Ballwechsel später war sie wieder zugeschlagen – wie möglicherweise das komplette Tor in die Dritte Liga. Denn um 21.36 Uhr war es gestern Abend besiegelt: Glatt mit 3:0 setzte sich der Oldenburger TB im ersten Relegationsspiel gegen die SG Coesfeld 06 durch, für die es nun ganz schwer wird, das Ding morgen in eigener Halle zu drehen. Schwer, aber gewiss nicht unmöglich, gab sich Udo Jeschke kurz nach dem Spiel zuversichtlich. „Wir brauchen jetzt die Zuschauer, die uns hochpeitschen“, betonte er. „Wir haben die Revanche und nichts mehr zu verlieren!“

Ausgeglichen verlief der Start in diese Partie, in der die Gastgeber sich zwar eine 9:6-Führung erarbeiteten, die SG 06 aber mit drei Punkten in Serie aufholte und beim 14:14 den Ausgleich schaffte. Die Auszeit der Gastgeber führte allerdings dazu, dass sich der Oldenburger TB wieder fing, über 18:15 auf 22:17 wegzog und mit dem zweiten Satzball das 25:20 sicherte. „Oldenburg hat sehr wenige Fehler gemacht, aber das lag auch an uns“, gab Jeschke zu. „Wir waren in vielen Situationen zu vorsichtig.“ Im zweiten Durchgang lagen die Coesfelder nur beim 1:2 vorne – fünf Punkte in Folge brachten dem OTB den 6:2-Zwischenstand und einen Vorsprung, von dem sich die SG nie richtig erholte. Bis auf 19:18 kam das Team von Udo Jeschke noch einmal heran, aber auch dieser Satz ging mit 25:20 an Oldenburg.

Ähnliches Bild im dritten Durchgang: Erneut erarbeiteten sich die Gastgeber über 7:5 und 12:8 eine Führung, auch diesmal kratzte die SG 06 noch einmal an einer Wende, als es plötzlich nur noch 16:15 hieß. Aber erneut ließ sich der Oldenburger TB nicht aus der Ruhe bringen und nutzte den dritten Matchball zum 25:22 und damit zum 3:0-Sieg. „Verdient, daran besteht kein Zweifel“, erwies sich Udo Jeschke als fairer Verlierer. Abhaken wollte er diese Relegation dennoch nicht, schließlich gibt es noch das Rückspiel am morgigen Sonntag in eigener Halle. „Ob wir das noch drehen können?“, fragte er und lieferte die Antwort gleich selbst: „Natürlich, alles ist möglich!“ 7 Oldenburger TB – SG Coesfeld 06 3:0 (25:20, 25:20, 25:22). 7 Das Rückspiel wird am Sonntag um 16 Uhr in Halle 1 des Schulzentrums angepfiffen. Zuschauer sind auch ohne vorherige Reservierung willkommen.