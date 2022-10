Johanna Schönherr drückt aufs Tempo

Vier Wochen später hat sie ihr Vorhaben erfolgreich realisiert. In Begleitung ihres Klubkameraden Jan Kaufmanns, der die Aufgabe des Tempomachers perfekt ausübte, gewann die 32-jährige Langstrecklerin das 10-km-Rennen der Sparkasse Westmünsterland, den „Königswettbewerb“ beim 28. Coesfelder Citylauf, in 34:37 Minuten.

Im Ziel strahlte sie vor Glück. „Das war ein perfektes Rennen“, sagte Johanna Schönherr, die von ihrem Ehemann David trainiert wird. Ihre tolle Vorstellung hat er gar nicht miterlebt. „David ist bei den Trail-Games in Ostwestfalen“, entschuldigte sie ihren Ehemann, „aber ich werde ihn gleich per Handy informieren.“ Mit dabei im nahen Coesfeld waren dafür die beiden Söhne: Paul (5) und Theo (3), die ihre schnelle Mama lautstark angefeuert haben. „Beide hatten vorher am Bambinilauf teilgenommen“, berichtete sie, „der war 300 Meter lang.“ Eine kurze Runde mussten sie bewältigen, beim „Zehner“ waren es vier Runden à 2500 m. Die erste Hälfte passierte Johanna Schönherr in 17:33 Minuten und packte dann nochmal 17:04 Minuten drauf. Das reichte locker für eine neue Bestzeit! Ihr Comeback ist vollauf gelungen. 2021 war sie im Marathon von null auf hundert durchgestartet: Bei ihrem Debüt über 42,195 km in Münster wurde die Lokalmatadorin auf Anhieb Dritte in 2:44:09 Stunden und vierzehn Tage später in Berlin drittbeste Deutsche in 2:42:10 Stunden. „Doch dann kamen die Probleme“, dachte sie an die Sehnenansatzentzündung am Sitzbeinhöcker, „eine komplizierte Verletzung, so dass ich kaum trainieren konnte.“ Mittlerweile ist wieder alles okay, die muskulären Dysbalancen sind ausgemerzt. Toi, toi, toi! „Jetzt läuft es wieder“, freute sie sich, „wobei das erst mein dritter Wettkampf war in dieser Saison.“ Auf den Leonardo-Campus-Run der Uni Münster mit 19:10 Minuten über 5 km folgte der Einsatz in der Marathon-Staffel in Münster und nunmehr das famose Rennen in Coesfeld. Jan Kaufmanns, der „Pacemaker“, lobte seine ausdauernde Wegbegleiterin im Ziel: „Gut gemacht, Johanna!“