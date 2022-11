Jonas Wames packt die linke Klebe aus

Mit seinem linken Zauberfuß verdiente sich Jonas Wames, der Wirbelwind, auch noch einen Scorer-Punkt, Butterweich legte er dem gerade eingewechselten Philipp Jacobs die Kugel auf. Zielsicher traf „Jacko“ (90. + 4) mit seinem allerersten Ballkontakt in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand.

Dirk Lowak war happy über den feinen Erfolg vor heimischer Kulisse. „Aber die erste Halbzeit war gar nicht gut“, gab der Sportliche Leiter ehrlich zu, fand jedoch eine Entschuldigung für den anfangs mauen Auftritt: „Personell gehen wir auf der letzten Rille.“ Das Rumpfteam geriet auch in Rückstand. Jens Reimann (23.) erzielte das 1:0 für die Gäste..Als Dominik Deitert einen langen Ball in den Sechzehner schlug, verlängerte ihn Stefan Thier mit seinen Haarspitzen an den Pfosten. Den Abpraller zimmerte Lucas Jacobs (38.) zum 1:1 ins Netz. Jonas Wames machte alles klar. „Wir sind schwer reingekommen in die Partie, haben dann Moral gezeigt und verdient gewonnen“, resümierte Trainer Marcel Deelen zufrieden. 7 SG Coesfeld 06 - SpVgg. Vreden II 4:1; Tore: 0:1 Jens Reimann (23.), 1:1 Lucas Jacobs (38.), 2:1, 3:1 Jonas Wames (49., 80.), 4:1 Philipp Jacobs (90. + 4)