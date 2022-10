Jubelsturm nach dem Westfalenrekord

Kerstin Schulze Kalthoff war hin und weg. Voller Euphorie hüpfte sie über das Kopfsteinpflaster. Am Seitenrandtobten die Zuschauer, überschütteten die Hauptdarstellerin an diesem Tag mit lautem Beifall. „Ich wusste nicht, ob ich gut drauf bin“, erzählte die Jurastudentin, die im elften Semester an der Uni Münster eingeschrieben ist und 2023 fertig wird. „Auch wenn ich nach der Sommersaison noch nicht richtig im Training bin, wollte ich unbedingt unter 17 Minuten bleiben.“ Was ihr auch gelungen ist. Das war Maßarbeit!

Die erfolgreiche Läuferin, die über 3000 m Hindernis am stärksten ist, hat sogar eine 5000-m-Bestzeit von 16:18 Minuten stehen. Auf der Kunststoffbahn in Utrecht hat sie dieses Klasse-Resultat aufgestellt.

Nach ihrer Gala-Vorstellung fiel die 1,67 Meter große und 53 Kilo leichte Siegerin Schwester Annika um den Hals. Annika ist 18 und Hochspringerin. Kerstin ist noch 23. „Ende des Monats werde ich 24“, erklärte sie frohgelaunt. Ihr Rekord war ein vorgezogenes Geschenk.