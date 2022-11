Keeper Berding glänzt als Goalgetter

Punkt 21.51 Uhr, als Schiri Christian Ahrends das vorgezogene Meisterschaftsspiel gegen das Kellerkind SV Lippramsdorf beendete, war Nils Berding, Schlussmann des Gastgebers DJK Coesfeld, der Held des Abends. Mit einem Freistoß aus 70, 80 Metern hatte er das zweite Tor beim glatten 3:0-Sieg erzielt. Wie groß die Entfernung war, wusste keiner so genau. Erich Boll, der fleißige Platzwart, soll in den nächsten Tagen mal sein Maßband herauskramen, um das knifflige Rätsel zu lösen.

Nur wenige Sekunden waren gespielt, da musste der gute und jetzt auch torgefährliche Nils Berding schon eingreifen. Luca Tamme Preuß hatte scharf abgezogen, doch der Schnapper tauchte reaktionsschnell ins bedrohte untere Eck und kratzte den Ball um den Pfosten. Ecke! Die sorgte allerdings für keine Gefahr.

Es war fortan eine ausgeglichene Partie ohne besondere Höhepunkte, bis die Coesfelder auf der rechten Seite eine wunderschöne Kombination inszenierten. Kai Hemsing passte die Kugel zum durchstartenden Luca Rensing, der den Neuner Philip Luca Schink auf die Reise schickte. Allein vor der gegnerischen Bude, behielt Schink die Nerven, versetzte Keeper Marvin Niehaus und erzielte unter dem lautstarken Jubel der „Blauen“ die 1:0-Führung in der 19. Minute.

Für die Gäste, die mit ihrem giftgrünen Dress wie Laubfrösche in Stollenschuhen aussahen, kam es noch dicker. Nils Berding, ein Filou, jagte in der 25. Minute einen Freistoß aus der eigenen Hälfte in den Sechzehner. Dort tippte der Ball kurz auf, flog im hohen Borgen über den bedauernswerten Marvin Niehaus, der auch noch ausrutschte bei seinem Rettungsversuch, und landete zum Erstaunen aller Beteiligten im Netz.

Die Lippramsdorfer schauten reichlich betreten aus ihren Trikots, die Coesfelder feierten den Schützen. „Das war ein ganz besonderer Treffer“, adelte Trainer Karsten Erwig seine Nr. 1, der sich als Goalgetter präsentierte. Alle waren schwer begeistertet und gratulierten dem „Langen“ zu seinem Kunststück.

Das 3:0 war ein ebenso feines Törchen. Semih Tompa gab eine Traumvorlage zu Bastian Domeier, der zurückpasste zu Maik Quent. Dessen Schuss zum 3:0 in der 42. Minute wurde noch leicht abgefälscht.

Der deutliche Vorsprung geriet im zweiten Durchgang nicht mehr in Gefahr. „Diese 45 Minuten waren doch recht ereignisarm“, meinte Erwig, „wir haben das Ergebnis nur noch verwaltet.“ Warum sollten sich die Hausherren auch ein Bein ausreißen. Nach vier Auswärtsspielen in Serie reichte es locker zum einem 3:0-Erfolg vor eigener Kulisse. 7 DJK Coesfeld - SV Lippramsdorf: 3:0; Tore: 1:0 Philip Luca Schink (19.), 2:0 Nils Berding (25.), 3:0 Maik Quent (42.)