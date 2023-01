Keine Bedenkzeit erforderlich

Die Woche Bedenkzeit, die sie sich auferlegt hatten, hätte es nicht gebraucht. „Diese Mischung mit vielen jungen und einigen erfahrenen Spielern ist eine tolle Voraussetzung“, freut sich Patrick Koster auf seine neue Herausforderung – die er zudem an der Seite seines alten Kumpels Karsten Erwig antreten kann. Und weil auch die Verantwortlichen der DJK Coesfeld sofort überzeugt waren, ist die Trainerfrage für die Saison 2023/24 geklärt: Koster tritt im Sommer die Nachfolge von Claus Heinze an und wird gemeinsam mit Erwig für den Bezirksligisten verantwortlich sein.

Reagieren mussten Fußball-Abteilungsleiter Christian Lechtenberg und der Sportliche Leiter Hendrik Schemmer, weil Claus Heinze angekündigt hatte, aus zeitlichen Gründen für keine vierte Spielzeit bei der DJK zur Verfügung zu stehen. „Wir hätten gerne in dieser Konstellation weitergemacht, aber so mussten wir neu überlegen“, erklärt Schemmer. Glücklicherweise habe Karsten Erwig signalisiert, weiter zur Verfügung zu stehen. „Für mich war das keine schöne Nachricht, dass Claus aufhören möchte“, gibt er zu. „Aber ich möchte mir in Absprache mit meiner Familie die Zeit für diese sportliche Herausforderung weiter nehmen.“

Mit Patrick Koster, der wie Erwig aus Reken kommt und zuletzt bei Adler Weseke tätig war, kam schnell ein Kandidat ins Spiel. „Wir kennen uns schon lange, und ich weiß, dass er ein guter Trainer ist“, sagt Erwig. Alle weiteren Überlegungen gingen zügig über die Bühne. „Uns war schon nach den ersten Gesprächen klar, dass wir das gerne zusammen anpacken möchten“, betont Christian Lechtenberg. Mit dem neu zusammengestellten Duo soll der eingeschlagene DJK-Weg nahtlos fortgesetzt werden. „Wir sind sehr froh über die gestandenen Spieler, die unsere vielen Jungen an die Hand nehmen“, verweist der Abteilungsleiter auf die gesunde Altersstruktur.

Junge Wilde fit machen für höhere Aufgaben, das das Ziel, das Karsten Erwig und Claus Heinze seit ihrem Dienstantritt im Sommer 2020 verfolgen, und so soll es auch künftig unter Erwig/Koster sein. „Bei uns bekommen auch die jungen Spieler schon ihre Einsatzzeiten“, sagt Hendrik Schemmer. „Das motiviert und spricht auch für unsere gute Jugendarbeit.“ Wobei der Club keine „geschlossene Gesellschaft“ und immer offen für frisches Blut von außen sei.

Wie gut die Stimmung im Sportzentrum West sei, zeige auch die Tatsache, dass es zur neuen Saison nahezu keine Fluktuation gebe. „Alle machen weiter“, verkündet Karsten Erwig. Cedric Pollmeier packt zudem wieder voll an, nachdem er in der Hinserie kürzer getreten war. „Johannes Kasnatscheew ist nach seiner Kopfverletzung wieder voll einsatzfähig, außerdem ist Simon Brück nach einem Jahr Verletzungspause wieder voll im Training“, hält Erwig weitere gute Nachrichten parat. Mit Eigengewächs Steffen Edeler, der zurzeit aus beruflichen Gründen in der A-Jugend des SV Herbern steht und dort schon erste Einsätze in der Landesliga-Mannschaft hatte, steht der erste Neuzugang fest. Lediglich einen Abgang müssen Karsten Erwig und Patrick Koster verkraften: Niklas Weßeling steht in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung, bleibt der DJK-Familie aber erhalten – als Spielertrainer der U 23, wo er Hendrik Schemmer ablösen und an der Seite von Max Tendiek agieren wird.