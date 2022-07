Krasse Anspannung, riesige Erleichterung

Die stundenlange Wartezeit vor dem 800-Meter-Lauf, vor der endgültigen Entscheidung über Bronze oder Blech, hat es nicht gerade einfacher gemacht. Fast sieben Stunden waren seit dem Speerwerfen vergangen – „ich war tatsächlich sehr nervös“, gibt Pia Meßing zu. „Das war krass.“ Viel Zeit für Kopfkino, aber umso größer war am Ende die Erleichterung: Sie verteidigte ihren dritten Platz bei der U 18-Europameisterschaft in Jerusalem, durfte sich am Abend die Siebenkampf-Bronzemedaille umhängen lassen. „Und das fühlt sich wirklich gut an!“

Kurz war die Nacht nach dem Triumph, was aber nicht daran lag, dass die 16-Jährige bis in die Puppen gefeiert hätte. „Wir sind sehr früh wieder ins Stadion gefahren, um uns die anderen Wettkämpfe anzusehen“, erzählt sie. Sie hat ihren Job hervorragend gemacht, jetzt darf sie anfeuern – unter anderem Mirja Lukas von der LG Coesfeld, die gestern die Qualifikation für den Speerwurf-Endkampf geschafft hat.

Für die Letteranerin zudem die Gelegenheit, die beiden intensiven Siebenkampf-Tage ein bisschen sacken zu lassen. Zufrieden ist sie, logisch. „Das kann auch gar nicht anders sein, wenn man eine Medaille gewinnt“, lächelt sie. Sehr gut sei der Wettkampf gewesen, was sich auch in drei neuen persönlichen Bestleistungen im Hochsprung, über die 200 Meter und die 800 Meter ausdrückt. Zudem stand am Ende mit 5690 Punkten eine neue Siebenkampf-Bestmarke zu Buche. Aber Pia Meßing wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht Luft nach oben entdeckt hätte. „Gerade in meinen Lieblingsdisziplinen 100 Meter Hürden und Speerwerfen habe ich viel liegenlassen“, gibt sie sich selbstkritisch. „Im Kugelstoßen hatte ich mir auch mehr vorgestellt.“

Tatsächlich mischte sich nach den Speerwurf, der vorletzten Disziplin, eine Portion Enttäuschung in die Gefühlswelt. Denn mit 46,28 Metern blieb Pia mehr als drei Meter hinter ihrer Bestleistung, während die ärgste Konkurrentin um den Bronzeplatz, Adéla Tkácová aus Tschechien, ihre bisherige Topmarke mit ihren 43,88 Metern deutlich überbot. „Ich hatte ja nichts verloren auf sie“, erzählt die Letteranerin. „Aber natürlich hätte ich mir gerne ein größeres Polster verschafft.“

Zumal die Tschechin mit einer um gut fünf Sekunden schnelleren Vorleistung in den abschließenden 800-Meter-Lauf ging – zumindest offiziell. Eine Zeit von 2:30 Minuten stand für Pia Meßing in der Bestenliste, „aber ich bin in der Halle ja schon eine 2:26 gelaufen.“ Die allerdings nirgendwo auftauchte, weil sie damals unter ärgerlichen Umständen disqualifiziert worden war. „Das wusste meine Konkurrentin aber nicht.“ Folglich machte sich Adéla Tkácová berechtigte Hoffnung, ihren Punkterückstand von gut sieben Sekunden noch herauslaufen zu können.

Aber da hatte sie die Rechnung ohne die Letteranerin gemacht, die für den TV Gladbeck startet: In Runde eins blieben die beiden Konkurrentinnen zusammen, ehe die Tschechin anfangs der zweiten Runde aufs Tempo drückte. „Ich bin einfach drangeblieben“, berichtet Pia Meßing. So gut es noch ging bei heißen Temperaturen. Vier Sekunden büßte sie ein, aber das reichte allemal, um den Bronzeplatz zu verteidigen – was ihr direkt nach dem Zieleinlauf nicht komplett bewusst war. „Zum Glück hat es nicht lange gedauert, bis das Ergebnis feststand“, atmet sie durch. Bronze bei der Europameisterschaft, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Auch sehr zur Freude von Oliver Sell, ihrem Heimtrainer, der mit vor Ort in Jerusalem ist – und umso wertvoller nach der komplizierten Vorbereitung, nachdem die deutsche Mannschaft in Frankfurt Opfer der Personalprobleme an Flughäfen geworden und erst mit einem Tag Verspätung nach Israel gereist war.

Mit der Medaille im Gepäck geht es am Samstag auf die Heimreise. Spätestens dann richtet sich der Blick wieder voraus: Bereits eine Woche später stehen in Ulm die Deutschen U 20/U 18- Meisterschaften auf dem Programm, für die sich Pia Meßing im Einzel über die 100 Meter Hürden, im Weitsprung und im Speerwerfen sowie mit der 4 x 100 Meter-Staffel qualifiziert hat. „Danach ist tatsächlich ein bisschen Urlaub angesagt“, freut sie sich. Direkt im Anschluss wird die dann 17-Jährige die Vorbereitung auf den nächsten Saisonhöhepunkt aufnehmen: Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften Ende August in Halle/Saale geht die Jagd nach Punkten und Medaillen in eine neue Runde.