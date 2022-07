Max Meßing bringt die SG 06 auf die Siegerstraße

(leg). Es sollte das einzige Tor an diesem Abend bleiben. Die SG-Offensive schaltete in Minute 55 nach Ballverlust im Darfelder Aufbauspiel blitzschnell, Lucas Jacobs wird auf die Reise geschickt, seinen Querpass musste der mit aufgerückte Max Meßing nur noch vorbei am machtlosen Turo-Keeper Jan-Simon Wilmer ins Netz drücken. 1:0 für die Coesfelder, das goldene Tor, das das COE-Cup-Auftaktduell in der Getränke-Seifer-Gruppe pro SG 06 entschied.

Bei den Darfeldern hingegen hinterließ dieser Treffer einen bitteren Beigeschmack. „Leider klares Abseits“, schüttelte Turo-Coach Christoph Klaas nach dem Abpfiff den Kopf. „Kein Vorwurf an den Schiedsrichter, für uns aber natürlich trotzdem sehr ärgerlich.“ Zumal nur wenige Minuten zuvor den Darfeldern ein möglicher Elfmeter verwehrt blieb. Marius Röttgering zog in den Sechszehner, als er von zwei SG-Defensivakteuren in die Zange genommen wurde. Der Mann mit der Nummer elf fiel, die Pfeife von Schiri Matthias Rabert blieb allerdings stumm. „Kann man geben, muss man aber nicht“, so die Einschätzung von Co-Trainer Simon Lovermann.

Auf der Gegenseite zeigte sich Zoui Allali durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. „Ein hartes Stück Arbeit. Betrachtet man das ganze Spiel aber ein verdienter Sieg“, zog er kurz und knapp Bilanz. Wie auch die Zuschauer sah er im ersten Durchgang eine Partie, in der gefährliche Torraumszenen eher Mangelware blieben. Ansätze waren auf beiden Seiten vorhanden, im letzten Drittel fehlte dann aber die letzten Prozente. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Räume dann besser genutzt“, so Allali. In Folge des 1:0-Führungstreffers waren die Darfelder gezwungen, sich weiter nach vorne zu orientieren. Nach Kontern fanden Michel Venker und Ionut-Marian Sarbu aber jeweils ihren Meister im Turo-Schlussmann Wilmer.

Und die Darfelder? Ihnen fehlte nach vorne letztendlich die Durchschlagskraft. „Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir uns mitten im Umbruch befinden und wir gegen eine ambitionierte Bezirksliga-Mannschaft gespielt haben“, sah Klaas keinen Grund zur Sorge. Vielmehr habe sein Team im Vergleich zum ersten Test am vergangenen Samstag gegen TuS Laer eine Leistungssteigerung gezeigt. Zoui Allali lobte währenddessen das Defensivbewusstsein seiner Spieler. „Wir haben nahezu nichts zugelassen. Endlich wieder ein Spiel zu null“, freute er sich. Wünschen würde er sich das auch für den zweiten Spieltag am Samstag. Dann geht es allerdings gegen Dülmen. Die TSG-Attacke hat sich im Parallelduell gegen SW Holtwick mit sieben Hütten schon mächtig warmgeschossen... 7 SG Coesfeld 06 – Turo Darfeld 1:0; Tor: Max Messing (55.)