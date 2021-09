Meßing-Festival: Elfer-Killer und Last-Minute-Schütze

Coesfeld

(uh). Das war mal wieder ein Krimi! Wenn die SG Coesfeld 06 in der Bezirksliga spielt, ist es meist spannender als jeder noch so schöne Tatort im Sonntagabend-Programm. Mit einem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit rettete Max Meßing in Unterzahl einen wichtigen und auch verdienten Punkt. Endstand: 2:2 beim SV Heek.