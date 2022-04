Mit breiter Brust in den Showdown

Coesfeld

So souverän sich der Start in die Woche der Wahrheit auch gestaltete, dem Trainer war absolut bewusst, dass erst Teil eins der Trilogie abgehandelt war – zudem der vermeintlich leichteste. „Jetzt müssen wir die beiden nächsten Spiele auch gewinnen“, richtete Bodo Dreger gestern Abend den Blick voraus. Dieses deutliche 35:19 seiner DJK-Handballer gegen Westfalia Kinderhaus II war nicht mehr als die Pflicht, wenn es darum geht, den zurückeroberten ersten Platz zu verteidigen. „Breite Brust, Nase runter“, so formulierte er das Motto. Donnerstag beim BSV Roxel und am Sonntag bei der HSG Preußen/Borussia Münster muss sich zeigen, ob die Eintrachtler reif sind für die Landesliga-Playoffs.

Von Frank Wittenberg