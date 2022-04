Mit Gala-Auftritt zum Derbysieg

Ohrenbetäubend dröhnte der Jubel gestern Abend durch die Halle in Wettringen, und es war nicht das favorisierte Team des Gastgebers, das zum Partyalarm ansetzte. „Eine Wahnsinnsleistung“, war selbst der sonst so rationale Dirk Haverkämper versucht, reichlich Superlative rauszuhauen. „Alle haben gefightet und super verteidigt – das war ein überragendes Spiel.“ Eines, das den Handballerinnen der DJK Coesfeld im Münsterland-Derby der Verbandsliga einen kaum erwarteten 24:20-Sieg beim Tabellenzweiten Vorwärts Wettringen bescherte.

Den Grundstein legten die Coesfelderinnen von Beginn an mit einer extrem konzentrierten Abwehrleistung, die den Vorwärts-Damen kaum Lücken bot. Erst in der 21. Minute warf Wettringen das fünfte Tor zum 5:8-Zwischenstand – zur Pause blieb es mit dem 7:10 bei der Drei-Tore-Führung für die Gäste. „Gegen diesen starken Gegner in einer Halbzeit nur sieben Tore zu kassieren, das ist richtig, richtig gut“, schwärmte der Trainer.

Und wer gedacht hatte, die Gastgeberinnen würden mit Wut im Bauch im zweiten Durchgang ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht, der sah sich getäuscht. Denn die DJK-Deckung verteidigte weiter konsequent und hatte mit Maike Kreikenberg eine „bärenstarke“ Torfrau zwischen den Pfosten. Zudem überzeugten Britta Reckers, Johanna Cordes und Anke Wilmer im Rückraum. „Sie haben immer wieder super abgeräumt und die Außen eingesetzt“, berichtete Haverkämper. Überhaupt gelang an diesem Abend nahezu alles: Magda Hemker verwandelte acht ihrer neun Siebenmeter eiskalt, zudem trug sich die A-Jugendliche Nele Dieker bei ihrem Debüt in der Verbandsliga auf Anhieb mit zwei Treffern in die Torschützenliste ein.

So hielt der Vorsprung über 14:10 und 20:16, ehe Wettringen in der 50. Minute noch einmal auf 20:18 verkürzte. „Da hätte es vielleicht kippen können“, erklärte der Trainer. Aber Maike Dieker und Magda Hemker legten per Siebenmeter die Treffer zum 22:18 nach – das war die Entscheidung für die Coesfelderinnen, die in einer sehr gut gefüllten Halle auch dank lautstarker Unterstützung aus Stadtlohn, organisiert von Jule Mensing, zur Hochform aufliefen. „Mit Trommel und Trompete“, lachte Dirk Haverkämper. An diesem Abend passte einfach alles. 7 Vorwärts Wettringen – DJK Coesfeld 20:24; Maike Dieker und Jule Bömer (im Tor), Magda Hemker (9/8), Maike Dieker (4/1), Johanna Cordes (3), Jette Schmedt auf der Günne (2), Lea Barthus (2), Anke Wilmer (2), Nele Dieker (2), Britta Reckers, Carina Kreikenberg, Lea Preckel, Christin Thiery.