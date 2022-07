Mit letzter Kraft zur Goldmedaille

Zu 100 Prozent realisiert hat sie ihren gigantischen Coup noch nicht. „Ich war ehrlich gesagt ein wenig erstaunt, dass es tatsächlich geklappt hat“, ist Mirja Lukas noch immer dabei, die Eindrücke vom vergangenen Wochenende einzuordnen. Immerhin ist ihr im wahrsten Sinne des Wortes der ganz große Wurf gelungen. Sie hat bei den deutschen Jugend-Leichtathletikmeisterschaften im Speerwerfen der weiblichen U18 die Goldmedaille gewonnen. „Unglaublich. Die Teilnahme bei der Europameisterschaft in Jerusalem war schon ein absolutes Highlight. Jetzt der Titel als deutsche Meisterin, was für ein Sommer“, kann die Athletin der LG Coesfeld ihre Gefühlslage nur schwer in Worte fassen.

Dabei waren die Vorzeichen, bevor es im Ulmer Donaustadion an den Speer ging, alles andere als optimal. „Mirja ist mit einer lädierten Schulter aus Israel zurückgekehrt“, verrät Bernd Bohmert, der die 17-Jährige gemeinsam mit Sandra Bertels trainiert. Mit mäßigen 43,35 Metern qualifiziert sich die Sechste der Junioren-Europameisterschaften nach drei Durchgängen so gerade noch für den Endkampf der besten acht Werferinnen.

Was folgte, könnte glatt als Filmstoff für eine Hollywood-Produktion herhalten. Mit dem vierten Versuch verbesserte sich Mirja Lukas zwar auf 44,28 Meter und Rang fünf – zur Medaille fehlten in diesem Augenblick aber mehr als vier Meter. Als dann auch noch der fünfte Versuch als ungültig gewertet wurde, stieg der Druck auf den Schultern der Coesfelderin ins Unermessliche. „Zu diesem Zeitpunkt war ich natürlich nervös“, gibt sie zu. „Ich bin mit dem zweitbesten Meldewert angereist, dann will man auch eine Medaille mit nach Hause nehmen.“ Vor dem letzten Versuch hieß es also „Jetzt oder nie“. Angesichts dieser spannungsgeladenen Atmosphäre brauchte es eine mentale Meisterleistung. „Ich habe mir einfach für einen kurzen Moment die Ohren zugehalten, versucht, das Geschehen um mich herum auszublenden und mich auf meine eigenen Stärken fokussiert“, erzählt sie von den Augenblicken kurz vor ihrem finalen Versuch. „Ich wusste genau, dass ich sechs Meter weiter werfen kann. Das gab mir Sicherheit.“

Dann der entscheidende Moment: Kurz durchatmen, anlaufen, die letzte Kraft in diesen einen Wurf bündeln. „Ich habe gleich gemerkt, dass ich den Speer gut getroffen habe“, grinst die Coesfelderin. 50,37 Meter! Bestweite, die keine Konkurrentin mehr toppen konnte. Gleichbedeutend mit der Goldmedaille. „Was für eine Energieleistung. Es auf diese Art und Weise zu packen, ist schon etwas Besonderes“, ist ihr Trainer noch immer voll des Lobes.

Doch auch eine weitere Athletin kann mit ihrer Leistung mehr als zufrieden sein. Die Letteranerin Pia Meßing, die mittlerweile das Trikot des TV Gladbeck 1912 trägt, sicherte sich im gleichen Wettbewerb die Silber-Medaille. Ebenfalls sammelte sie in ihrem letzten Versuch all ihre Energie und warf den Speer stolze 49,16 Meter weit. „Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden“, freut sie sich über ihren Platz auf dem Siegertreppchen. Es sollte nicht ihr einziger Medaillengewinn sein: Im Staffellauf mit ihrem Gladbecker Team reichte es mit einer Zeit von 46,90 Sekunden für die Bronzemedaille. Pech hatte Pia Meßing dagegen beim Hürdenlauf. Hatte sie im Vorlauf des Finales noch ihre Bestzeit auf 13,67 Sekunden verbessert, blieb sie im Finallauf an der achten Hürde hängen. „Ich bin im Anschluss ein wenig ins Straucheln geraten“, erklärt sie. Dieser letztlich entscheidende Fehler kostete sie eine weitere Medaille. Und dennoch: Mit zwei Medaillen in der Tasche die deutschen Jugend-Leichtathletikmeisterschaften zu beenden, das kann sich mehr als sehen lassen.