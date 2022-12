Mit Marcel Deelen, ohne Max Meßing

Eine gute Nachricht war es nicht im Hinblick auf die Planungen für die Saison 2023/24, „aber eine, die wir akzeptieren müssen“, sagt Dirk Lowak. Natürlich hätten sie Max Meßing gerne über die aktuelle Spielzeit hinaus im Trikot der SG Coesfeld 06 gesehen, doch der 20-Jährige hat sich anders entschieden und kehrt zum SuS Stadtlohn zurück, für den er schon in der Jugend vier Jahre lang gespielt hat (wir berichteten). „Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir den Stamm unseres Kaders halten“, betont der Sportliche Leiter. „Wir sind in den Gesprächen auf einem sehr guten Weg.“

Zumal an eine ganz wichtige Personalie ein grüner Haken gesetzt werden kann: Marcel Deelen bleibt dem Fußball-Bezirksligisten erhalten, und das auch weiter in verantwortlicher Position. „Er ist unser Trainer auch für die kommende Saison“, verkündet Lowak – dann aber möglichst wieder im Team. So wie zu Beginn der aktuellen Spielzeit, als Zoui Allali und Neuzugang Deelen gemeinsam anpackten, ehe sich Allali Anfang Oktober zurückzog. „Wir hatten seitdem das Ziel vor Augen, dass Marcel da wieder Entlastung bekommt“, erläutert Lowak. Allerdings werde es wohl darauf hinauslaufen, dass diese Lösung nicht schon zur Rückrunde, sondern erst im kommenden Sommer greife. Mit welchem Kader sie dann – hoffentlich weiter in der Bezirksliga – anpacken, wird zurzeit geklärt. „Wir werden dabei den Blick auch auf unsere eigene zweite Mannschaft lenken“, kündigt Dirk Lowak an. „Denn da gibt es noch reichlich Potenzial.“

Nicht mehr dabei sein wird Max Meßing, der sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Doch der Reiz, künftig wieder für den SuS Stadtlohn zu spielen, ist groß. „Hendrik Maduschka ist auf mich zugekommen“, erzählt der 20-Jährige, der demnächst wieder mit einigen früheren Mitspielern wie Luca Friedrich, Finn Luca Heisters oder Johan Schlüter auflaufen wird – mit Letzterem kann er sogar eine Fahrgemeinschaft aus Coesfeld bilden. „Auch von Spielern wie Justus Jaegers kann ich bestimmt eine Menge lernen“, sieht der Letteraner für sich eine gute Perspektive in Stadtlohn. Und das möglicherweise in der Landesliga, denn nach der Hinserie liegt der SuS mit einem Punkt Rückstand hinter Spitzenreiter SC Reken auf Rang zwei. „Die Mannschaft hätte den Aufstieg nach den vergangenen Jahren absolut verdient, auch weil sie einen sehr guten Ball spielt“, zeigt sich Meßing überzeugt.

Vor dem Schritt zurück in die Zukunft steht aber die Rückserie, in der er bis zur letzten Minute alles für die SG 06 raushauen will. Dafür arbeitet der Defensivmann aktuell an seinem Comeback, denn am fünften Spieltag in der Partie beim SV Lippramsdorf zog er sich bei einem Foul einen Riss des Syndesmosebandes zu. Zwei Schrauben rein, mittlerweile wieder raus, langsam darf er wieder loslegen. „In der Woche vor Weihnachten bin ich zum ersten Mal wieder fünf Kilometer gelaufen“, lächelt Meßing. „Zur Rückrunde will ich wieder am Start sein.“