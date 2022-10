Mit Sieg in ruhigere Fahrwasser

Gescher/Coesfeld

Ein Stück weit ungewöhnlich wird es wohl noch sein. „Etwas komisch, Zoui nicht an der Seitenlinie zu haben“, gibt Marcel Deelen zu. Trotzdem will der neue SG-Chefcoach, der diese Rolle nach Allalis Rücktritt eingenommen hat, den Blick aufs Sportliche richten. Immerhin haben die Coesfelder ein richtungsweisendes Gastspiel beim SV Gescher vor der Brust. Mit einem Sieg könnten sich die Kreisstädter nach einem gelungene Saisonstart schließlich weiter im oberen Tabellenbereich festsetzen – und darüber hinaus erfolgreich die Post-Allali-Ära einleiten. „Den Rückenwind aus dem Flaesheim-Spiel wollen wir mitnehmen, wobei wir dieses Mal von Beginn an Leistung bringen müssen“, blickt Deelen auf seine Feuerprobe am vergangenen Wochenende zurück, bei dem die Coesfelder einen 0:2-Halbzeitrückstand noch in einen 6:4-Erfolg ummünzten.

Von Leon Eggemann