Nicht zu früh in Sicherheit wiegen

Eben diese Youngster zählen zu den positiven Überraschungen der Hinrunde. „Sie haben es bisher super gemacht“, lobt Christoph Klaas Kicker wie Jonas Warmes, Stefan Thier oder Luis Bollenberg, die in fast allen Spielen auf dem Platz standen. Nicht zu vergessen Max Meßing, ein absoluter Leistungsträger, der ebenfalls noch zu den Jüngsten zählt. Diese Jungs will das Trainer-Duo weiter verbessern. Am Ehrgeiz wird es dabei nicht scheitern, da sind sie sich sicher. „Im Gegenteil, wir müssen sie eher bremsen“, sagt Allali mit Blick auf die A-Jugendlichen, die meist samstags noch mit ihrer eigenen Mannschaft unterwegs sind. Aber dieser Teamgeist, der Zusammenhalt, das ist eine der wichtigsten Stärken, die die SG 06 bisher ausgezeichnet haben.

Genau darauf war Verlass in der Hinserie, die von einigen Aufs und Abs gezeichnet war. Einen ganz starken Start haben sie hingelegt, jäh unterbrochen von der bitteren 1:4-Niederlage im Derby bei der DJK. „Die Reaktion darauf war aber super“, denkt Zoui Allali an die drei klaren Siege gegen VfL Ramsdorf, Adler Weseke und VfL Billerbeck, die das Team auf den Dämpfer folgen ließ – mit der Konsequenz, am neunten Spieltag plötzlich Bestandteil des Spitzenspiels Erster gegen Zweiter beim SuS Stadtlohn zu sein. „Eine tolle Entwicklung“, lächelt Christoph Klaas.

Dass sie dort mit 0:3 unterlagen und „eines von nur zwei Spielen, in denen wir richtig unterlegen waren“ (Allali) hingelegt haben, lässt sich verschmerzen. Ärgerlicher ist da schon die Tatsache, dass bis Weihnachten mit dem 2:1 bei der SpVgg Vreden II nur noch ein weiterer Sieg gelang. „Die unnötigen Unentschieden gegen RC Borken-Hoxfeld, SV Gescher und VfB Alstätte tun weh“, gibt der Trainer zu. Dreimal gelang es ihnen nicht, eine Führung ins Ziel zu bringen – „mit diesen sechs Punkten mehr sähe es in der Tabelle ganz anders aus.“ Gründe dafür haben sie ausgemacht, zum Beispiel der Ausfall einiger Leistungsträger besonders in der Offensive. Dazu fehlte ihnen in der zweiten Hälfte der Hinrunde das Spielglück, von dem sie vorher bisweilen profitiert hatten, zum Beispiel beim späten Ausgleich in Unterzahl in Heek.

Die Voraussetzungen für eine gute Rückserie sind ordentlich. Kaum Ausfälle gab es bisher in der Vorbereitung, dafür Trainingseinheiten und Testspiele mit 20 und mehr Kickern. Ein neues Gesicht tummelt sich zudem im SG-Trikot: Ionut-Marian Sarbu, ein offensiver Linksfuß Marke Xherdan Shaqiri. „Der Kontakt ist über unser Flüchtlingsteam in der SG zustande gekommen“, berichtet Christoph Klaas. „Steffi Hinkenbrandt macht da eine tolle Arbeit.“

Das Glück erarbeiten, sich weiter verbessern, keinen Stress mit dem Abstiegskampf bekommen, das sind die Ziele für die Rückrunde, die gleich mit zwei ganz wichtigen Spielen gegen die gefährdeten Teams von ASV Ellewick und TuS Wüllen beginnt. „Wir müssen alles dafür tun, gut aus der Pause zu kommen“, betont Klaas. „Denn diese Liga ist extrem ausgeglichen.“ Sie wollen weiter eine gute Rolle spielen und sich gerne an der insgesamt guten Hinserie messen lassen. „Wir wollen besser sein“, setzt Zoui Allali auf Fortschritt statt Stillstand. Sprich: 24 Punkte plus X einsammeln.