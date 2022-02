Noch mehr Anschub für den Boom

Diese große Resonanz empfinden sie nicht als Selbstverständlichkeit. Denn 2012, als sich die Frauenmannschaft aus der Regionalliga zurückgezogen hat, sei der Mädchenfußball in der DJK völlig am Boden gewesen, betont Andreas Fiege: „Dank Thomas Duda konnte das über die Jahre nach und nach wieder aufgebaut werden.“ Mit viel Geduld, um die ersten Mädchen aus der E-Jugend wieder hoch bis in den Frauenbereich zu führen, wo seit dem vergangenen Sommer nach neun Jahren Pause erstmals wieder eine Mannschaft am Start ist. „Wir sind da auf einem sehr guten Weg“, lächelt Duda, der sich sehr darüber freut, dass Trainer Detlef Mack auch für die kommende Saison 2022/23 zugesagt hat. Die besagte Geduld, die sie beweisen haben, soll auch weiterhin im Vordergrund stehen: „Wir werden das mit Augenmaß weiterbetreiben.“

Klar ist aber auch, dass die gesamte Organisation im Hintergrund längst nicht mehr alleine zu stemmen ist. Umso dankbarer zeigt sich der Teamleiter, dass Andreas Fiege und Stefan Huster, zugleich Trainer im U 11-Bereich, tatkräftig anpacken wollen. „Wir wollen dem Mädchenfußball mehr Personal und Stimme geben“, erklärt Huster. „Die Basis ist gelegt, der Verein wächst – da wollen wir anpacken.“

Alle Altersklassen von der U 9 bis zur U 17 sind bei der DJK mittlerweile besetzt, allein drei Mannschaften sind im U 11-Bereich aktiv. „In der nächsten Saison werden wir sicherlich auch zwei U 15-Mannschaften melden können“, blickt Andreas Fiege voraus. Ziel müsse es sein, auch in Zukunft für alle interessierten Mädchen ein attraktives Angebot zu schaffen. Neue Spielerinnen seien in allen Altersklassen jederzeit willkommen, betont Stefan Huster: „Aber natürlich auch weitere Helfer, die uns in der Trainingsarbeit und Betreuung unterstützen wollen.“

Den Weg möchten sie weiterverfolgen, vor allem auch weiterhin mit der nötigen Geduld. „In unserer Frauenmannschaft haben wird gerade einmal ein Durchschnittsalter von 17 Jahren“, sagt Thomas Duda. Ziel sei, dass künftig in jedem Jahr von „unten“ Spielerinnen nachrücken – „dann spricht die Zeit für uns.“ 7 Für Fragen und Informationen stehen Andreas Fiege (andreas.fiege@djk-coesfeld.de, Tel. 0171/6542646) und Stefan Huster (stefan-huster@djk-coesfeld.de, Tel. 0173/3786014) zur Verfügung.