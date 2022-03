Nur eine Sekunde fehlt zum Auswärtssieg

Die Umstände waren nicht ganz einfach, denn abgesehen von der langen Anreise nach Rahden in den nordöstlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen mussten die Coesfelderinnen neben ihrem Trainer auch noch auf gesetzten Spielerinnen Magda Hemker und Maike Dieker verzichten. „Dadurch hatten wir sehr wenige Alternativen im Rückraum“, berichtete Püttmann, dessen Team nicht gut ins Spiel kam und beim 3:6-Rückstand von der 5:1- auf die defensivere 6:0-Deckung umstellte. „Dann lief es zumindest in der Abwehr deutlich besser.“ Vorne allerdings rieben sich die DJK-Damen zu häufig in Eins-gegen-Eins-Situationen auf, brachten aber eine 9:8-Führung in die Kabine.

So optimistisch sie gestimmt waren, so sehr ging der Start in den zweiten Durchgang in die Hose: Über zehn Minuten dauerte es, bis die Coesfelderinnen ihren ersten Treffer warfen – und lagen da mit 9:13 hinten. „Dann hat es endlich besser geklappt, Jette Schmedt auf der Günne und Laura Engelmann auf den Außenpositionen besser ins Spiel zu bringen“, berichtete Püttmann. Beim 18:18 (56.) gelang erstmals wieder der Ausgleich, dann ging die DJK zwei Minuten vor dem Ende mit 20:19 in Führung. „Wir hatten auch den Ball, sind aber ins ein Zeitspiel gekommen“, bedauerte der Vertretungstrainer. Wehe nutzte den letzten Angriff zum späten 20:20-Ausgleich. „Einerseits ärgerlich, aber das geht in Ordnung“, bilanzierte Tim Püttmann. „Gerade nach dem schlechten Start in die zweite Halbzeit.“ Morgen geht es schon auswärts beim SC Greven weiter. 7 TuS Wehe – DJK Coesfeld 20:20; Maike Kreikenberg und Jule Bömer (im Tor), Jette Schmedt auf der Günne (5/4), Anke Wilmer (4), Laura Engelmann (4), Britta Reckers (3), Johanna Cordes (2), Carina Kreikenberg (1), Lea Preckel (1), Christin Thiery. 7 nächstes Spiel: SC Greven – DJK Coesfeld, Sonntag, 17 Uhr, Rönnehalle, Teichstraße 51 in Greven.