Opa Jürgen ist noch genauso fit wie früher

Helene, auch schon 13, wollte eigentlich starten. „Mein Pony“, berichtet sie, „ist leider krank.“ Mit einer dicken Sehne steht „Atax“ im Stall. „Schade“, bedauert Opa Jürgen die Blessur, „es geht leider nicht.“ Die Gesundheit des kleinen, betagten Vierbeiners mit Namen „Atax“ hat nun mal Vorrang.

Jürgen Winkelmann, der einst beim RV Lette und nach der Fusion im Jahre 2000 im aktuellen Verein ZRuFV Coesfeld-Lette als 2. Vorsitzender tätig war, ist in Flamschen ein gern gesehener Gast. Mit seinen Kumpels werden immer wieder alte Dönkes aufgefrischt. Sein Steckenpferd sind noch immer die Vierkampf-Wettbewerbe im Verein und im Kreis Coesfeld, die er 20 Jahre als Organisator und Lauftrainer begleitet hat. Dass Winkelmann 78 ist, sieht man ihm nicht an. Am 8. Dezember ist Party in Lette angesagt. Dann wird er 79.