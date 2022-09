Positive Energie für werdende Mütter

Diese Lücke im Angebot haben sie selbst im wahrsten Sinne am eigenen Leib erfahren. Schwanger sein, aber trotzdem in Maßen Sport treiben wollen – schwierig, wenn es nicht unbedingt Yoga oder Schwimmen sein soll. „Dabei gibt es viele Übungen, die in der Schwangerschaft sehr sinnvoll sind“, verweist Carina Schlottbohm auf eine positive Energie. Die wollen sie vermitteln an werdende Mütter, die ab dem kommenden Donnerstag (8. 9.) zu einem fortlaufenden Angebot der LG Coesfeld eingeladen sind: Walking und Fitness für Schwangere, immer donnerstags von 9.15 bis 10.30 Uhr in der Weiling-Arena.

Draußen und in der Gruppe, das hält die Übungsleiterin, die sich gemeinsam mit Theresa Dasbach und Anne Pelster um dieses Training kümmern wird, für den ersten wichtigen Pluspunkt. „Dieser Sport kann den Kreislauf unterstützen, Rückenbeschwerden verhindern und einfach die Laune steigern“, zählt sie auf. So wird Walking mit oder ohne Stöcken zum Aufwärmen auf dem Programm stehen. „Anschließend werden wir mit Gymnastik und Dehnübungen zum Beispiel den Rumpf stabilisieren und den Beckenboden stärken“, erklärt Theresa Dasbach.

Empfohlen wird der Sport für werdende Mütter nach der zwölften Schwangerschaftswoche – wobei nach hinten keine Grenze gesetzt ist. „Es kann einfach so lange mitgemacht werden, wie es einem gut geht“, lächelt Theresa Dasbach. Das Training werde darauf abgestimmt, dass es so lange wie möglich durchführbar sei – „dabei werden wir die Übungen in verschiedenen Stufen anbieten“, ergänzt Carina Schlottbohm. „Sie sollen in jedem Stadium der Schwangerschaft gut durchführbar sein.“

Bei dem Training „Walking und Fitness für Schwangere“ handelt es sich um ein fortlaufendes Angebot, in das die Frauen jederzeit ohne vorherige Anmeldung einsteigen können. Einfach mal reinschnuppern und mitmachen, so lautet die Devise – und das an der frischen Luft, auch bei Wind und Wetter. „Im Notfall haben wir hier in der Weiling-Arena ja eine große Überdachung“, lächelt Carina Schlottbohm, die ebenso wie Theresa Dasbach und Anne Pelster selbst Mutter ist: „Da können wir bestimmt auch in anderen Fragen noch ein paar Erfahrungen weitergeben.“ 7 Das Training „Walking und Fitness für Schwangere“ der LG Coesfeld findet am dem 8. September immer donnerstags von 9.15 bis 10.30 Uhr in der Weiling-Arena an der Osterwicker Straße statt. Interessentinnen sind jederzeit ohne vorherige Anmeldung willkommen. Für weitere Informationen steht die Geschäftsstelle der DJK Coesfeld zur Verfügung.