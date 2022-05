Puh! Glück gehabt mit dem Wetter

Coesfeld

Der aktuelle Wetterbericht war heiß begehrt bei den Coesfelder Reitertagen. „Wir haben etwas Puffer im Zeitplan und können gegebenenfalls die Prüfungen in die Abendstunden verschieben“, sagte Marcus Voss und dachte an die Lichtverhältnisse im Pferdsportzentrum Flaschen, „bis 21 Uhr ist es hell.“ Luzie Große Lembeck nahm die Sturmwarnungen mit einer Prise Humor: „Wenn’s gar zu windig wird“, meinte sie mit einem breiten Grinsen, „müssen wir uns in den Parcours stellen und die Hindernisse festhalten.“ Voss, Vorsitzender des ZRuFV Coesfeld-Lette, und seine Stellvertreterin Luzie Große Lembeck ließen sich nicht verrücktmachen und hatten die Ruhe weg.

Von Ulrich Hörnemann