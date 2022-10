Rückkehr zum Budenzauber

Das Leben kehrt in die Hallen zurück, dazu will auch der VfL Billerbeck seinen Beitrag leisten. „Stand jetzt planen wir so wie vor der Pandemie“, setzt Jugendleiter Christian Westerhoff mit seinem Team auf ein volles Programm in der Zweifachhalle am Johannihof. Schon am Samstag (26. 11.) soll mit dem G I- und G II-Junioren der Auftakt der Volksbank-Baumberge-Hallentour 2022/23 erfolgen, die bis zum 5. Februar 2023 insgesamt 20 Turniere quer durch alle Altersklassen bietet. „Aktuell gibt es da ja keine besonderen Vorgaben“, sagt Westerhoff. „Sollten da neue Regelungen kommen wie zum Beispiel eine Maskenpflicht für die Zuschauer, werden wir sie selbstverständlich berücksichtigen.“ Grundsätzlich sei der VfL mit seinen ehrenamtlichen Helfern bemüht, das beliebte Angebot im Sinne der Kinder und Jugendlichen wieder auf die Beine zu stellen.

Was Christian Westerhoff bei den Planungen festgestellt hat, ist eine gewisse Zurückhaltung bei den Rückmeldungen der Vereine. Das deckt sich mit den Erfahrungen, die Dennis van Deenen in den vergangenen Wochen gemacht hat. „Manche Vereine trauen sich offenbar noch nicht wieder so heran“, stellt der Westfalia-Turnierleiter fest. „Aber wir sind optimistisch, dass sich das wieder einpendelt.“ An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden – 14./15. Januar, 21./22. Januar und 28. Januar – soll beim Volksbank-Baumberge-Cup der Boden brennen.

Die Rückkehr in die Halle hätte auch die SG Coesfeld 06 den Kindern gerne ermöglicht, aber die Jugendfußballabteilung hat alle Planungen für den Winter 2022/23 eingestellt – was nicht mit der Corona-Situation, sondern mit der Hallenbelegung zu tun hat, erklärt Bernd Herick-Vestring, Teamleiter Jugendfußball: „Wir hatten die Termine für die Halle 1 im Schulzentrum gebucht, aber die steht mittlerweile wegen der Unterbringung der Flüchtlinge nicht mehr zur Verfügung.“ Folglich sei die dritte Absage der Hallenturniere in Folge unumgänglich, zumal sich ein Ausweichen in Halle 2 oder in die Pictorius-Sporthalle am Fredesteen organisatorisch als nicht praktikabel darstelle. „Am Ende sind wir froh, dass wir noch die ein oder andere Hallenzeit für das Training der Kleinsten haben“, verweist Herick-Vestring auf die Problematik. „Ansonsten hoffen wir auf 2023/24.“ Gleich gilt für die DJK Coesfeld, die nach Auskunft von Fußball-Abteilungsleiter Christian Lechtenberg in diesem Winter auf die Ausrichtung von Jugendturnieren verzichten wird (weiterer Bericht).