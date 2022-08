Schießbude macht die Schotten dicht

An die Farbe musste er sich gewöhnen. Blau, das gab es in seinen vielen Jahren als Fußballer und Trainer noch nicht. „Steht mir aber gut“, grinst Kay Kloster. Und noch viel wichtiger: Es fühlt sich auch gut an. Denn nach den ersten Wochen als Chefcoach bei Vorwärts Lette ist er sich sicher, dass es eine gute Zusammenarbeit wird. Eine, in der er der Mannschaft seine Handschrift verpassen möchte.

Vorwärts will mit mehr Stabilität in der Defensive die gute Rückrunde bestätigen

Die Zeiten, in denen an der Bruchstraße gezittert werden oder sogar ein „höherer“ Beistand in Form von Rückzug anderer Teams oder Corona-Abbruch helfen muss, um die A-Liga zu halten, sollen endgültig vorbei sein. Den ersten großen Schritt hat das junge Vorwärts-Team in der vergangenen Saison unter Spielertrainer Tim Püttmann gemacht. „Als ich meine Zusage in Lette gegeben habe, stand die Mannschaft auf Platz 13“, denkt Kloster zurück. Am Ende ballerte sich die Mannschaft noch bis auf Rang sechs. Erwachsen daraus neue Ansprüche? „Das müssen wir erst einmal bestätigen“, weiß der Trainer, dass die Liga mit Arminia Appelhülsen als Aufsteiger sowie den drei Bezirksliga-Absteigern VfL Billerbeck, Union Lüdinghausen und SuS Olfen gewiss nicht schwächer geworden ist. Ein einstelliger Tabellenplatz, der soll es wieder werden – „vielleicht kommen wir ja wieder Richtung Platz sechs.“

Wo sie den Hebel ansetzen müssen, liegt auf der Hand beziehungsweise in der Tordifferenz. 77 Mal schlug es in der vergangenen Saison im Vorwärts-Kasten ein, häufiger als bei jeder anderen Mannschaft. Selbst die Kellerkinder waren da stabiler unterwegs. „In der Rückrunde war das schon deutlich besser“, sieht Kay Kloster eine Entwicklung. „Aber sicherlich müssen wir da noch an vielen Abläufen arbeiten.“

Ein Schlüssel dazu soll mehr Kontinuität auf der Torhüter-Position sein. Sechs verschiedene Schnapper inklusive Feldspieler Niklas Hessel standen in der vergangenen Saison zwischen den Pfosten – oft zwangsweise eine ständige Rotation, die jetzt nicht völlig eingestellt, sich aber möglichst nur auf zwei Kandidaten beschränken soll: Nils Kerkhoff, der gerade aus der A-Jugend hochrückt, und Dirk Wilger, der nimmermüde Routinier. „Nils wollen wir als Nachfolger aufbauen“, kündigt der Trainer an. „Beide werden ihre Einsätze bekommen.“ Dabei weiß Kloster genau, dass er auf Wilger noch nicht verzichten kann. „Wille ist heiß und nach wie vor eine echte Erscheinung im Tor“, sagt er über den 44-Jährigen, der zugleich als Torwarttrainer fungiert und sich immer dienstags Nils Kerkhoff, Björn Pieper und Jens Peters zur Brust nimmt. Einer der Youngster soll irgendwann sein Erbe antreten. „Wie schnell, liegt an ihnen selbst“, lächelt Kay Kloster.

Keine Sorgen bereitet dem 41-Jährigen die Abteilung Attacke. Obwohl sie auch hier ihre Spielweise umstellen müssen, denn mit Tim Püttmann fehlen ihnen nicht nur 15 Saisontore, sondern auch einer, der vorne die langen Bälle festmachen konnte. Flachpässe sind mehr denn je gefragt, garniert mit den cleveren Laufwegen. Auch das wollen sie sich erarbeiten, wobei Kay Kloster gute Voraussetzungen vorfindet: Mit den Enns-Brüdern Dennis und Kevin, den Plesker-Brüdern Justin und Fabian sowie Nick Richter, Simon Besseler und Sebastian Ahlmer oder auch einem Linus Brocks, der nachrücken kann, sieht er seinen Kader da sehr gut aufgestellt: „Das ist sehr spannend, wie wir uns da präsentieren.“

Die jungen Wilden werden es richten. Abgesehen von Dirk Wilger ist Kapitän Jonas Böller mit seinen 28 Jahren der Alterspräsident, dahinter folgen viele Kicker um die Anfang 20. Viel Entwicklungspotenzial also für den neuen Trainer, der dazu beitragen möchte, dass die Gegner ihr blaues Wunder erleben. 7 nächste Folge am Freitag: über die Mannschaft, bei der die nächste Verjüngungskur ansteht.