Schwimmen und abschalten

Vor rund drei Monaten sah seine Welt noch anders aus. „Es war sehr hart“, berichtet der 20-Jährige von der Flucht. Zuerst ging es für ihn, seine Mutter, seine neunjährige Schwester, seine Tante und Cousinen nach Polen. „Wir mussten bis zur Grenze laufen. Das waren 16 Stunden“, schildert Liashenko. „Wir sind nachts gelaufen, es war kalt und es hat geregnet. Meine Schwester hat immer wieder geweint. Sie wollte nicht gehen.“ Die Heimat verlassen, das wollten sie alle nicht. Aber sie hatten keine Wahl. „Wir wussten nicht, was am nächsten Tag auf uns zukommt.“

Von Polen aus ging es dann im Bus zur Grenze und dann nach Coesfeld. „In dem Bus waren um die zehn, zwölf Leute.“ Bei Familie Engelmann in Coesfeld lebt der 20-Jährige jetzt mit seiner Mutter und Schwester. „Ich möchte natürlich zurück in meine Heimat, aber im Moment geht es nicht“, erklärt er nachdenklich. Unter anderem seinen Vater und Großvater musste er zurücklassen.

Jetzt schwimmt Liashenko für den SC Coesfeld. Im Bus hat er mit einem Jungen gesprochen, dessen Freundin Schwimmerin beim SC ist. Schnell war der Kontakt da und der 20-Jährige im Verein. „Ich bin seit sieben Monaten nicht mehr geschwommen, denn ich wollte mich auf die Uni konzentrieren.“ Liashenko möchte Physiotherapeut werden und ist im vierten Semester. Online nimmt er an Vorlesungen in der Ukraine teil. „Deswegen war es auch anfangs schwer, wieder reinzukommen“, gibt der Ukrainer zu. Doch dann hat er sich gut eingewöhnt und zeigte schnell, was er drauf hat. Schließlich ist nicht zu vergessen, welche Erfolge der 20-Jährige in seiner Heimat gemacht hat. „Ich war in der Reserve für die ukrainische Nationalmannschaft“, berichtet er. Elf Stunden in der Woche hat er trainiert. Die Schwimmstile Schmetterling und Freistil beherrscht er am besten. Liashenko ist ehrgeizig. „Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt“, betont er.

Erfolg hat der Student auch beim SC Coesfeld. „Er ist ein sehr guter Schwimmer“, betont Schwimmwart Michael Ernst. Denn Lia-shenko hat bereits an den Bezirksmeisterschaften in Münster teilgenommen. Dort hat er sich für die Finals qualifiziert und hat im Freistil auf 50 Metern eine Zeit von 26,17 Sekunden erreicht. „Das ist ein neuer Vereinsrekord und in Coesfeld hat bei den Bezirksmeisterschaften auch seit Jahren keiner mehr die Finals erreicht“, berichtet Ernst beeindruckt. Das bestätigt auch Liashenkos Trainer Niel Jacobs: „Er ist technisch sehr gut und talentiert.“ Dreimal die Woche trainiert der 20-Jährige in Coesfeld.

Natürlich arbeitet der Student hart für seinen Erfolg, aber für ihn geht es beim Schwimmen um viel mehr als nur zu siegen: „Ich kann von allem abschalten.“ Einmal ins Wasser eintauchen und für einen Moment den ganzen Stress um sich herum vergessen.