Schwung der WM in 2022 mitnehmen

Coesfeld

Heute entscheidet sich im Finale der Darts-WM, wer die Sid-Waddell-Trophy in die Höhe stemmen darf und sich zum nächsten Weltmeister krönt. Doch nicht nur auf der internationalen Bühne geht es im Alexandra Palace in London – besser bekannt als „Ally Pally“ – hoch her, auch in Coesfeld fliegen die Pfeile durch das Vereinsheim der SG Coesfeld 06. „Eine Winterpause gibt es bei uns nicht“, verrät Darts-Abteilungsleiter Thorsten Schubert. So wird der Ligabetrieb zwar erst im Januar fortgesetzt, unter Beachtung der 2G-Plus-Regelung bleiben die Coesfelder Darter allerdings mit Trainingseinheiten und internen Turnieren im Rhythmus.

Von Leon Eggemann