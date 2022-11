SG macht den Flutlicht-Hattrick perfekt

Auch wenn sie an diesem ungemütlichen Dienstagabend nur über einen Treffer jubeln durften, die Kicker der SG Coesfeld 06 haben den lupenreinen Hattrick perfekt gemacht. Dank des 1:0-Erfolges über den SV Heek haben die Kreisstädter ihren dritten Flutlicht-Erfolg auf heimischen Geläuf binnen zwölf Tagen gefeiert. Das goldene Tor erzielte ausgerechnet der SG-Akteur, der ein Sinnbild für den Coesfelder Höhenflug ist: Jonas Warmes gelang bereits beim 1:0 über Tabellenführer SuS Stadtlohn der entscheidende Treffer, beim 4:1 über die SpVgg Vreden II steuerte er zwei Buden bei. Diesen waschechten Lauf setzte er auch gegen den SV Heek fort. Sein Geniestreich nach Vorarbeit vom bärenstarken Stefan Thier machte letztendlich den Unterschied in einer rassigen Bezirksliga-Begegnung.

„Das war ein absoluter Kraftakt. Die Jungs haben von der ersten bis zur letzten Minute alles reingeworfen“, war die Freude bei Marcel Deelen kurz nach Abpfiff förmlich greifbar. Er schien bei seiner Ansprache die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Mannen in den roten Jerseys gingen gleich zu Beginn mit voller Einsatzbereitschaft zu Werke. Auf schmierigem Kunstrasen übernahm zunächst allerdings der Gast aus Heek das Kommando, der mehrheitliche Ballbesitz resultierte aber in keiner klaren Torchance. Besser machten es die Kreisstädter auf der Gegenseite: Stefan Thier zog von der rechten Außenbahn in die Mitte, tankte sich gegen mehrere SV-Verteidiger durch und setzte den mitgelaufenen Jonas Warmes in Szene. Der Youngster mit der elf auf dem Rücken vernaschte zunächst Gegenspieler Hannes Schabbing und legte sich den Ball am linken Sechszehner-Eck auf seine rechte Klebe. Sein Abschluss schlug unhaltbar für SV-Keeper Philipp Schaten im langen Eck des Gäste-Kasten ein (27.).

Nun nahm die SG zunehmend das Heft in die Hand. Einzig einen Vorwurf konnte Spielertrainer Deelen seiner Besatzung machen: mangelnde Effektivität. Noch im ersten Durchgang übersah Warmes den im Rückraum völlig freien Lucas Jacobs. Der SG-Kapitän kam stattdessen zu Beginn des zweiten Durchgangs zum Abschluss. Nach abgeblockten Schuss von Thier bekam „Lucky“ das Leder vor die Füße, traf allerdings nur das Außennetz. In der Folge ließ die Abteilung Attacke der Gastgeber weitere gute Gelegenheiten aus, ein Kopfball von Cedric Schürmann wurde zusätzlich knapp eine Viertelstunde vor Schluss noch so gerade von der Linie gekratzt.

„Den Sack hätten wir eher zu machen müssen. Stattdessen mussten wir bis zum Ende zittern“, sah Deelen, dass die Heeker ihrerseits kurz vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß hatten. Allerdings hielt SG-Schlussmann Marius Meßing zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit im Eins-gegen-Eins gegen SV-Torjäger Luka Kösters die hauchdünne Coesfelder Führung fest. Ein letzter Abschluss von Mika Bömer wurde nach Wirr-Warr im Strafraum geblockt. Keine Minute später setzte Schiri Timo Ebbing zum heiß ersehnten Schlusspfiff an. „Puh“, musste Deelen erst einmal durchschnaufen, richtete den Blick daraufhin aber bereits auf das Wochenende: „Drei Punkte bei TuS Haltern II, dann können wir entspannt Weihnachten feiern.“ Beim abgeschlagenen Liga-Schlusslicht können die Coesfelder Flutlicht-Kicker endlich wieder beweisen, dass sie auch Sonntagsnachmittags erfolgreichen Fußball spielen können... 7 SG Coesfeld 06 – SV Heek 1:0; Tor: Jonas Warmes (27.)