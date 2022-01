Showdown steigt in Brühl

Das große Finale, das mögliche Endspiel um den Aufstieg in die Dritte Liga, könnte am 9. April über die Bühne gehen. Im letzten Spiel der Aufstiegsrunde – im direkten Duell der wahrscheinlich stärksten Mannschaften Brühler TV und SG Coesfeld 06. „Leider in Brühl und nicht in eigener Halle“, bedauert Udo Jeschke, dass der große Showdown, das Rückspiel zwischen den beiden Kontrahenten, auswärts stattfindet. „Aber das konnten wir uns leider nicht aussuchen.“

Volleyball: SG 06 startet am 12. Februar mit Heimspiel gegen Windeck in die Aufstiegsrunde

Wobei das noch Zukunftsmusik ist. Denn vorher stehen noch andere Aufgaben an gegen TSV Germania Windeck und PTSV Aachen II, die beiden anderen Teams, die sich aus der Vorrundengruppe 1 für diese Aufstiegsrunde qualifiziert haben. Ein leichtes Spiel erwartet der Trainer nicht mehr, jede Aufgabe wird eine besondere Herausforderung. „Mega-spannend“, findet Jeschke diese Play-Off-Regelung, die nun die besten Mannschaften der Regionalliga zusammenführt, wobei die Coesfelder in Hin- und Rückspiel gegen die Gegnern aus der anderen Gruppen antreten müssen und ihre zehn Punkte aus den Partien gegen VV Humann Essen II und Telekom Post SV Bielefeld mitnehmen.

Mit einem Heimspiel gegen Germania Windeck, den Dritten der anderen Gruppe, geht das Spektakel am Samstag (12. 2.) los. Und dann geht es Schlag auf Schlag: Eine Woche später müssen die SG’ler zum PTSV Aachen II reisen, dann kommt am Samstag (26. 2.) mit dem Brühler TV schon der große Favorit in die Sporthalle am Schulzentrum. Die Rückspiele folgen im März und April.

Zwei Wochen Zeit bleiben den Coesfeldern noch, um sich auf diese Aufstiegsrunde vorzubereiten. In die gehen sie mit wertvoller Unterstützung, denn Henri Lammerding steht dem Team ab sofort wieder zur Verfügung. „Er hat in beruflicher Hinsicht wieder etwas mehr Luft und kann zumindest zweimal in der Woche trainieren“, freut sich Udo Jeschke über den Rückkehrer, der noch zusätzliches Esprit in den Kader bringen soll.

Und der ist heiß, daran hat der Trainer keinen Zweifel. „Das ist in jeder Einheit zu spüren“, freut er sich über den Einsatz seines Personals, das die spielfreie Zeit an diesem Wochenende mit einem Test gegen den TV Hörde überbrücken wird. „Eine gute Standortbestimmung“, ist er gespannt auf das Duell gegen den Drittligisten. „Da können wir einige Dinge ausprobieren.“

Denn ab dem 12. Februar wird es ernst. Mit zehn von zwölf möglichen Punkten geht die SG 06 in die Aufstiegsrunde, einen Zähler mehr hat der Brühler TV in der Vorrunde gesammelt. Das gilt es aufzuholen in den sechs noch ausstehenden Spielen, aber Udo Jeschke weiß genau, wie der Weg zum Meistertitel und in die Dritte Liga führt: „Einfach alles gewinnen, dann müssen wir nicht rechnen!“